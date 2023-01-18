В 118 лет умерла старейшая жительница планеты

118-летняя француженка Люсиль Рандон, более известная как сестра Андрэ, умерла во сне во вторник, 17 января. Она была старейшей жительницей планеты. «Это очень грустно, но она хотела воссоединиться со своим любимым братом. Для нее это освобождение», - цитирует агентство AFP представителя дома престарелых, где в последние годы жила Рандон.

Родившаяся 11 февраля 1904 года на юге Франции Люсиль Рандон пережила две мировые войны, пандемии «испанки» и COVID-19. Она даже заразилась коронавирусом в 2021 году, но легко перенесла болезнь, закрепив за собой еще и рекорд старейшего человека, переболевшего ковидом.