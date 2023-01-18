Эстонская лыжница завоевала вторую медаль на Универсиаде

Завоевавшая пару дней назад золото в спринте Пуллес была фавориткой и в этой гонке. Эстонка начала соревнования в хорошем темпе и на половине гонки начала удерживать второе место. Отставание от финки Хиллы Ниемела составило 8,2 секунды.

Во второй части дистанции Ниемела сумела существенно улучшить свой успех и в ее победе сомнений не возникало. Но Пуллес сумела сохранить хороший темп, который позволил ей завоевать серебро. На финише она отставала от Ниемела на 17,4 секунды. Бронза у итальянки Марии Эугении Боккарди (+22,2).

У Пуллес на зимней Универсиаде запланировано еще два соревнования. Сегодня ей предстоит 5-километровая гонка преследования, а завершится Универсиада 15-километровой трассой с общим стартом.