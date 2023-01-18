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Эстонская лыжница завоевала вторую медаль на Универсиаде

rus.postimees.ee
Эстонская лыжница завоевала вторую медаль на Универсиаде
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Мариэль Мерлии Пуллес.
Мариэль Мерлии Пуллес. Фото: EOK

Лыжница Мариэль Мерлии Пуллес завоевала на проходящей в Лэйк-Плэсид (США) Универсиаде уже вторую медаль: в классической гонке на 5 км среди женщин у нее второе место.

Завоевавшая пару дней назад золото в спринте Пуллес была фавориткой и в этой гонке. Эстонка начала соревнования в хорошем темпе и на половине гонки начала удерживать второе место. Отставание от финки Хиллы Ниемела составило 8,2 секунды.

Во второй части дистанции Ниемела сумела существенно улучшить свой успех и в ее победе сомнений не возникало. Но Пуллес сумела сохранить хороший темп, который позволил ей завоевать серебро. На финише она отставала от Ниемела на 17,4 секунды. Бронза у итальянки Марии Эугении Боккарди (+22,2).

У Пуллес на зимней Универсиаде запланировано еще два соревнования. Сегодня ей предстоит 5-километровая гонка преследования, а завершится Универсиада 15-километровой трассой с общим стартом.

Среди мужчин на классической дистанции в 10 км Кристофер Калев занял 56 место. Победителю гонки, японцу Рю Хиосе он проиграл 2,58,9. Соревнования завершили 82 спортсмена.

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