Антирекорд: рождаемость в Эстонии никогда не была столь низкой

«Нынешние родившие детей сами родились в 1990-х годах, когда число рождений было низким. Поэтому, кроме других причин, за низкой рождаемостью стоит тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи меньше, чем предыдущее», - пояснила Трасберг.

На рождаемость также влияет социально-политическая ситуация в стране. 2021 год был в Эстонии пиком кризиса коронавируса, а самый высокий уровень заражений имел место в начале 2022 года. Исследования также показали связь между пандемией и низкой рождаемостью в других странах. Например, в 2020 и 2021 годах в соседней стране Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости (с 1920 года).

На миграционную статистику влияют военные беженцы

Согласно данным зарегистрированной миграции (на основании данных регистра народонаселения), в 2022 году в Эстонию прибыло 42 022 человека, а выехало из Эстонии 10 422 человека, т. е. сальдо миграции было положительным: в Эстонии осталось на 31 600 человек больше, чем выехало. Как зарегистрированная иммиграция, так и сальдо миграции в несколько раз выше, чем в среднем за последние годы, и связаны с прибытием в Эстонию украинских военных беженцев. Эмиграция была на 1820 человек выше, чем в 2021 году.

По национальности в Эстонию приехало больше всего граждан Украины (31 594 человека). Украинцы сформировали самую большую группу иммигрантов уже с 2018 года, но ранее объемы миграции украинцев были намного меньше (2020: 2374, 2021: 3047). «В страну вернулись 3363 гражданина Эстонии, но эстонцы часто не регистрируют миграцию, поэтому их доля среди зарегистрированных мигрантов невелика. В прошлом году в Эстонию прибыло 1446 граждан России», - добавила Трасберг.

Доля женщин среди иммигрантов составила 60%: впервые в этом столетии среди иммигрантов доля женщин превышает долю мужчин. Последние десять лет соотношение составляет в среднем 60:40 в пользу мужчин. За высоким процентом женщин стоят украинские иммигранты, 64% которых были женщинами.

Данные миграционной статистики миграции уточняются