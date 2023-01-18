ВЕЧНЫЕ ЦВЕТЫ ⟩ LEGO выпустил конструкторы для взрослых – не оторваться!

Коллекция, посвященная растениям и цветам, стартовала в 2021 году, и первыми ботаническими конструкторами были простой цветочный букет и дерево бонсай. Позже коллекция была расширена.

Два новых набора LEGO, выпущенные в начале января, предназначены для взрослых. Компания пишет в пресс-релизе, что собирать новые комплекты приятно с близкими людьми.

«Мы хотим, чтобы эти два новых набора помогли людям стать ближе друг к другу. Почему бы не подарить набор LEGO для совместной сборки? Мы знаем, сколько радости могут принести людям растения, и ботаническая коллекция LEGO разработана с учетом этого. Растения – отличный способ объединить людей и показать, что вы цените друг друга», – сказал руководитель отдела дизайна LEGO Джейми Берард.

Совершенно новые наборы называются Wildflower Bouquet («Букет полевых цветов») и Dried Flower Centrepiece («Орнамент из сухоцветов») и состоят, соответственно, из 929 и 812 деталей.

Ботаническая коллекция является частью серии LEGO «Наборы для взрослых», которая предлагает взрослым увлекательные занятия по конструированию, раскрывающие их творческий потенциал, а любителям растений дает возможность создавать настоящие шедевры, которые они могут с гордостью демонстрировать в своих домах.

Букет полевых цветов состоит из восьми видов срезанных цветов с регулируемыми стеблями. Начинающие флористы и любители цветов могут часами собирать и идентифицировать цветы LEGO, вдохновленные такими растениями, как василек, лаванда и мак. Букет разработан в дополнение к ранее выпущенному набору цветов LEGO, поэтому можно собрать либо два отдельных букета, либо один большой.