Владелец M-Sport: сделаем все, чтобы Тянак стал чемпионом

Для того, чтобы платить Тянаку зарплату, команда должна была сконцентрировать в одном месте слишком много ресурсов. Но их бюджет куда скромнее, чем у команд Toyota или Hyundai, которые получают помощь непосредственно от автопроизводителя.

Малколм Уилсон, 66-летний владелец M-Sport, подтвердил изданию Autosport, что в этом сезоне у них есть единственная цель. Он не скрывает, что ради зарплаты эстонца пожертвовали многим.

«Должен быть честным и скажу, что сделал все для побед на ралли и титула чемпиона мира для Тянака. У нас не так много сил и средств, чтобы соревноваться за командный титул чемпиона мира с другими командами. Поэтому мы сделали ставку на победы в ралли и титул чемпиона мира для пилота», - сказал Уилсон.