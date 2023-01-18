Ср, 18.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Поздравляем! Руководитель Союза гимнастики Наталья Инно выбрана эталоном честного спорта

rus.postimees.ee
Поздравляем! Руководитель Союза гимнастики Наталья Инно выбрана эталоном честного спорта
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Наталья Инно.
Наталья Инно. Фото: eadse.ee

Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) выбрало генерального секретаря Союза гимнастики Эстонии Наталью Инно эталоном честного спорта 2022 года. Звание эталона честного спорта присуждается человеку, который способствовал продвижению недискриминационного, этичного и чистого спорта.

По словам руководителя ЦУ антидопинга и спортивной этики Эстонии Хенна Валлимяэ, понятие честного спорта гораздо шире, чем просто отказ от запрещенных веществ.

«В нашей деятельности так называемая охота на допинг была самой заметной. В то же время для обеспечения честного подхода к спорту также необходимо, например, чтобы были исключены недостойное обращение и притеснения спортсменов, также важно соблюдение всех правил и отсутствие манипулирования результатами соревнований», – перечислил Валлимяэ.

«Принимая во внимание все эти направления деятельности EADSE, мы искали человека, который больше всего соответствовал бы этим ценностям в прошлом году, и мы пришли к выводу, что Наталья Инно достойна этого признания», — добавил он.

Согласно оценке EADSE, Наталья Инно заметна в Союзе гимнастики своей позитивной и новаторской деятельностью, которая создала предпосылки для безопасной среды, в которой каждый ребенок и молодой человек может получать удовольствие от занятий спортом.

«Например, возглавляемый Инно Союз гимнастики Эстонии принял разработанные EADSE типовые правила спортивной безопасности и предотвращения манипулирования соревнованиями», – отметил Валлимяэ выдающийся вклад Натальи во внедрение принципов честного спорта. В прошлом Инно проводила обучения по предотвращению недостойного обращения в Нарве, а также приняла участие в переводе учебных материалов по спортивной безопасности.

В этом году EADSE впервые присвоила звание образца честного спорта и продолжит награждать лидеров честного спорта и в последующие годы.

«В спорте важные результаты достигаются и в тех областях, которые нельзя измерить ни сантиметрами, ни секундами. Помимо тех, кто пытается уклониться от правил честного спорта, есть и другие люди, которые усердно трудятся над созданием справедливой спортивной среды. Их усилия также должны быть отмечены и оценены», — объяснил Валлимяэ необходимость введения данного титула.

Целью Фонда антидопинга и спортивной этики Эстонии является продвижение свободного от дискриминации, этичного и честного спорта в Эстонии. Учреждение разрабатывает соответствующие правила и руководства, повышая осведомленность спортсменов с помощью обучений и консультирования, а также осуществляя контроль и надзор. Деятельность организации направлена на спортсменов, вспомогательный спортивный персонал и спортивные организации.

Ключевые слова
Наверх