Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) выбрало генерального секретаря Союза гимнастики Эстонии Наталью Инно примером честного спорта 2022 года. Звание образца честного спорта присуждается человеку, который способствовал продвижению недискриминационного, этичного и чистого спорта.
Поздравляем! Руководитель Союза гимнастики Наталья Инно выбрана образцом честного спорта
По словам руководителя ЦУ антидопинга и спортивной этики Эстонии Хенна Валлимяэ, понятие честного спорта гораздо шире, чем просто отказ от запрещенных веществ.
«Просто среди нашей деятельности так называемая охота на допинг была самой заметной. В то же время для обеспечения честного подхода к спорту также необходимо, например, чтобы были исключены недостойное обращение и притеснения спортсменов, также важно соблюдение всех правил и отсутствие манипулирования результатами соревнований», – перечислил Валлимяэ.
«Принимая во внимание все эти направления деятельности EADSE, мы искали человека, который больше всего соответствовал бы этим ценностям в прошлом году, и мы пришли к выводу, что Наталья Инно достойна этого признания», — добавил он.
Согласно оценке EADSE, Наталья Инно заметна в Союзе гимнастики своей позитивной и новаторской деятельностью, которая создала предпосылки для безопасной среды, где каждый ребенок и молодой человек может получать удовольствие от занятий спортом.
«Например, возглавляемый Инно Союз гимнастики Эстонии принял разработанные EADSE типовые правила спортивной безопасности и предотвращения манипулирования соревнованиями», – отметил Валлимяэ выдающийся вклад Натальи во внедрение принципов честного спорта. В прошлом Инно проводила обучения по предотвращению недостойного обращения в Нарве, а также приняла участие в переводе учебных материалов по спортивной безопасности.
В этом году EADSE впервые присвоила звание образца честного спорта и продолжит награждать лидеров честного спорта и в последующие годы.
«В спорте важные результаты достигаются и в тех областях, которые нельзя измерить ни сантиметрами, ни секундами. Помимо тех, кто пытается уклониться от правил честного спорта, есть и другие люди, которые усердно трудятся над созданием справедливой спортивной среды. Их усилия также должны быть отмечены и оценены», — объяснил Валлимяэ необходимость введения данного титула.
Целью Целевого учреждения антидопинга и спортивной этики Эстонии является продвижение свободного от дискриминации, этичного и честного спорта в Эстонии. Учреждение разрабатывает соответствующие правила и руководства, повышая осведомленность спортсменов с помощью обучений и консультирования, а также осуществляя контроль и надзор. Деятельность организации направлена на спортсменов, вспомогательный спортивный персонал и спортивные организации.