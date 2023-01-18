Поздравляем! Руководитель Союза гимнастики Наталья Инно выбрана образцом честного спорта

По словам руководителя ЦУ антидопинга и спортивной этики Эстонии Хенна Валлимяэ, понятие честного спорта гораздо шире, чем просто отказ от запрещенных веществ.

«Просто среди нашей деятельности так называемая охота на допинг была самой заметной. В то же время для обеспечения честного подхода к спорту также необходимо, например, чтобы были исключены недостойное обращение и притеснения спортсменов, также важно соблюдение всех правил и отсутствие манипулирования результатами соревнований», – перечислил Валлимяэ.

«Принимая во внимание все эти направления деятельности EADSE, мы искали человека, который больше всего соответствовал бы этим ценностям в прошлом году, и мы пришли к выводу, что Наталья Инно достойна этого признания», — добавил он.

Согласно оценке EADSE, Наталья Инно заметна в Союзе гимнастики своей позитивной и новаторской деятельностью, которая создала предпосылки для безопасной среды, где каждый ребенок и молодой человек может получать удовольствие от занятий спортом.

«Например, возглавляемый Инно Союз гимнастики Эстонии принял разработанные EADSE типовые правила спортивной безопасности и предотвращения манипулирования соревнованиями», – отметил Валлимяэ выдающийся вклад Натальи во внедрение принципов честного спорта. В прошлом Инно проводила обучения по предотвращению недостойного обращения в Нарве, а также приняла участие в переводе учебных материалов по спортивной безопасности.