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Биржевая цена на электроэнергию выглядит заманчиво, но с универсальной услугой спокойнее

Эркки Эрилайд
, журналист
Биржевая цена на электроэнергию выглядит заманчиво, но с универсальной услугой спокойнее
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В настоящее время покупать электроэнергию по биржевой цене довольно выгодно. В то же время будет разумным планировать потребление.
В настоящее время покупать электроэнергию по биржевой цене довольно выгодно. В то же время будет разумным планировать потребление. Фото: Postimees.ee

Средняя биржевая цена электроэнергии за последние три недели составляет всего 8,4 цента за киловатт-час (кВтч), что почти в два раза дешевле универсальной услугм. Последняя как минимум до конца февраля будет стоить 15,4 цента за кВтч (без НДС), но может измениться с одобрения Департамента конкуренции, поскольку производитель электроэнергии Enefit Power требует повышения цены на услугу.

В октябре прошлого года, когда цена на электроэнергию на бирже была необычно высокой в ​​течение нескольких месяцев, большое количество потребителей перешло на универсальную услугу, но сейчас многие рассматривают возможность возврата к биржевому пакету. В то же время эксперты считают, что с этим не стоит спешить как минимум до конца зимы.

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