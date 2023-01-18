Средняя биржевая цена электроэнергии за последние три недели составляет всего 8,4 цента за киловатт-час (кВтч), что почти в два раза дешевле универсальной услугм. Последняя как минимум до конца февраля будет стоить 15,4 цента за кВтч (без НДС), но может измениться с одобрения Департамента конкуренции, поскольку производитель электроэнергии Enefit Power требует повышения цены на услугу.
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Биржевая цена на электроэнергию выглядит заманчиво, но с универсальной услугой спокойнее
Биржевая цена на электроэнергию выглядит заманчиво, но с универсальной услугой спокойнее
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