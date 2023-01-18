Биржевая цена на электроэнергию выглядит заманчиво, но с универсальной услугой спокойнее

В октябре прошлого года, когда цена на электроэнергию на бирже была необычно высокой в ​​течение нескольких месяцев, большое количество потребителей перешло на универсальную услугу, но сейчас многие рассматривают возможность возврата к биржевому пакету. В то же время эксперты считают, что с этим не стоит спешить как минимум до конца зимы.