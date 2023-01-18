Фото ⟩ Несвоевременный поворот налево привел к столкновению кроссовера и фургона

Автомобиль Škoda Yeti поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу фургоном Renault Trafic, которым управлял 38-летний мужчина. Во время аварии шел снег и дорога была частично им покрыта.

Скорая помощь осмотрела на месте происшествия обоих водителей и убедилась, что управлявший Renault Trafic мужчина не пострадал. Находившуюся за рулем Škoda Yeti женщину сначала осмотрели в машине скорой помощи, а затем доставили в Вильяндискую больницу.

Во вторник туда же была доставлена еще одна пострадавшая в ДТП. Столкновение между двумя автомобилями произошло в деревне Выйзику (Йыгевамаа), в нескольких километрах от границы волости Вильянди. В 14:44 управлявшая BMW 320D 24-летняя женщина не заметила, что посреди дороги есть разделительный островок. Она резко повернула руль, автомобиль потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Škoda Kodiaq. За рулем Škoda Kodiaq была 40-летняя женщина, которую доставили в Вильяндискую больницу.