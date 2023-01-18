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Государство сдает в аренду непригодные для сельского хозяйства участки земли

Сийм Михайлов
, журналист
Государство сдает в аренду непригодные для сельского хозяйства участки земли
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Государственный земельный участок пощадью 8 га в поселке Туду волости Винни.
Государственный земельный участок пощадью 8 га в поселке Туду волости Винни. Фото: Скриншот: Сийм Михайлов

В сентябре прошлого года государство сдавало в аренду на пять лет 17 земельных участков в Ляэне-Вирумаа. На сегодняшний день три из них все еще ждут своих арендаторов.

Два из участвовавших в аукционе земельных участков в прошлом также использовались в качестве сельскохозяйственных угодий, но на использование других существует ряд ограничений. Например, некоторые участки являются местом обитания охраняемых видов или же на них растет борщевик. Некоторые из них входят в сеть Natura 2000 и объявлены охраняемыми территориями. Некоторые участки земли объявлены чувствительными к нитратам, а это значит, что на них нельзя использовать многие удобрения.

Размер земельных участков, сдаваемых в аренду, варьируется от двух до восьми гектаров. Годовая стоимость аренды составляет от 99 до 827 евро.

Аукцион продолжается до 7 февраля.

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