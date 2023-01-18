Государство сдает в аренду непригодные для сельского хозяйства участки земли

Два из участвовавших в аукционе земельных участков в прошлом также использовались в качестве сельскохозяйственных угодий, но на использование других существует ряд ограничений. Например, некоторые участки являются местом обитания охраняемых видов или же на них растет борщевик. Некоторые из них входят в сеть Natura 2000 и объявлены охраняемыми территориями. Некоторые участки земли объявлены чувствительными к нитратам, а это значит, что на них нельзя использовать многие удобрения.