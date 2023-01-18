Набережная в центре Тарту полностью обновится и украсит берега Эмайыги

«Новая набережная откроет Эмайыги и ее берега для людей и сделает наш центр города еще более привлекательным и открытым. Тартусцы любят проводить время у реки, об этом свидетельствуют как речные кафе, так и террасы Delta», – сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

В ходе работ будут реконструированы амортизированные береговые укрепления и тротуары набережной от Арочного моста до Atlantis. На берегу реки появятся лестницы и платформы разной высоты и ширины, обустроенная территория для кафе и смотровые террасы.

Будет построен новый отрезок пешеходного тротуара, который позволит передвигаться на различных легких транспортных средства вдоль левого берега реки Эмайыги. Лестница в конце Арочного моста будет демонтирована, и ее заменит новая. У причала построят железобетонную лестницу шириной 3,7 м и пандус шириной 3,5 м, который обеспечит плавность пешеходного тротуара. По обеим сторонам здания Atlantis планируется создать альпинарий.

В объем работы входит также строительство дополнительных инженерных сетей и нового освещения. Помимо строительства набережной будут заменены береговые ограждения на всем участке между зданием Atlantis и мостом Мира, где будут реконструированы береговые укрепления и уложено новое тротуарное покрытие. Обновление затронет всю территорию, в результате чего на берегу реки появится современное и безопасное городское пространство.

По словам вице-мэра Раймонда Тамма, интерес предприятий к строительству набережной был очень высоким. «Всего нам поступило семь предложений. Речь идет о довольно сложных с точки зрения организации труда строительных работах, на ход которых влияет уровень воды в реке, также необходимо учитывать период миграции рыб», – сказал Тамм.