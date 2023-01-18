Согласно последнему рейтингу партий, популярность Эстонской консервативной народной партии (EKRE) заметно снизилась, теперь она ровно на девять процентов отстает от лидирующей Партии реформ. На третьем месте по-прежнему остается Центристская партия.
Популярность EKRE заметно снизилась
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводится Институтом общественных исследований и фирмой исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 31,8 процента, EKRE – 22,8 процента, а Центристскую партию – 16,6 процента обладающих правом голоса граждан.
Если популярность Партии реформ за неделю слабо изменилась, то популярность EKRE упала за неделю на 1,7 процентных пункта. Популярность занимающей третье место Центристской партии за две недели выросла на 1,1 процентных пункта.
За ними следуют «Ээсти 200» (10 процентов), Социал-демократическая партия (СДПЭ), которую поддерживают 7,7 процента, и «Отечество» (7,2 процента). Социал-демократы, популярность которых за последние четыре недели выросла на 1,5 процентных пункта, обошли «Отечество», но разрыв между пятой и шестой партиями в рейтинге остается небольшим.
Всего коалиционные партии поддерживают 46,7 процента, а оппозиционные 39,4 процента респондентов.