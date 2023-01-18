Популярность EKRE заметно снизилась

Если популярность Партии реформ за неделю слабо изменилась, то популярность EKRE упала за неделю на 1,7 процентных пункта. Популярность занимающей третье место Центристской партии за две недели выросла на 1,1 процентных пункта.

За ними следуют «Ээсти 200» (10 процентов), Социал-демократическая партия (СДПЭ), которую поддерживают 7,7 процента, и «Отечество» (7,2 процента). Социал-демократы, популярность которых за последние четыре недели выросла на 1,5 процентных пункта, обошли «Отечество», но разрыв между пятой и шестой партиями в рейтинге остается небольшим.