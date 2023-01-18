НА КУХНЕ ⟩ Обворованные в интернете: как противостоять кибермошенничеству

Гость еженедельной программы «На кухне», IT-аналитик и специалист по интернет-безопасности Владимир Михнович расскажет, как не попасться на удочку интернет-мошенников, во что опасно инвестировать свои финансовые накопления, а также о местных и международных интернет-преступниках, о том, сколько денег теряют доверчивые пользователи интернета, и почему в мошеннических схемах наиболее популярна криптовалюта.