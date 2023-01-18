Сегодня «На кухне» речь пойдет о том, как не стать жертвой финансового обмана в интернете. Специалист по кибербезопасности поделится секретами: как выявить финансовых мошенников, на что обращать внимание при инвестировании через интернет и куда обращаться жертвам интернет-аферистов. О самых распространенных видах финансовых преступлений – смотрите в прямом эфире Rus.Postimees в 15-00.
НА КУХНЕ ⟩ Обворованные в интернете: как противостоять кибермошенничеству
Передача Rus.Postimees
Обворованные в интернете: как противостоять кибермошенничеству
Гость еженедельной программы «На кухне», IT-аналитик и специалист по интернет-безопасности Владимир Михнович расскажет, как не попасться на удочку интернет-мошенников, во что опасно инвестировать свои финансовые накопления, а также о местных и международных интернет-преступниках, о том, сколько денег теряют доверчивые пользователи интернета, и почему в мошеннических схемах наиболее популярна криптовалюта.
Смотрите в 15-00 на сайте Rus.Postimees.
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