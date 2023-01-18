В новом выпуске передачи «На кухне» специалист по кибербезопасности, IT аналитик Владимир Михнович делится секретами: как выявить финансовых мошенников, на что обращать внимание при инвестировании через интернет и куда обращаться жертвам интернет-аферистов. О самых распространенных видах финансовых преступлений и о роли человеческого фактора при совершении сделок с криптовалютами узнавал журналист Денис Антонов.
НА КУХНЕ ⟩ Жителей Эстонии лишают накоплений: специалист объясняет, как распознать кибермошенничество
- Перечислите основные способы, которыми пользуются мошенники.
- Прежде всего, это призывы вложить деньги, чтобы получить высокий доход. Это мошеннические схемы, которые предлагаются под видом инвестиций, и это часть мошенничества, которая происходит в интернете. Немного особняком стоит другая большая часть, когда у людей воруют персональные данные. В этом случае у человека могут с помощью фишинговых писем украсть пароли и доступы к интернет-банку, украсть номера кредитных карт, но эта история другая.
- Под какими личинами выманивают деньги на инвестиции?
- Как правило, это искусственно созданные схемы, которые выдаются за настоящие, предлагающие человеку вложить средства и быстро получить большой процент. Часто они прикрываются именами очень известных компаний. Одно время было популярно название Тесла Икс (Tesla X), а в последнее время набирает популярность название Гугл Финансы (Google Finance), как несуществующий продукт компании Google. Также активно используется название компании Револют (Revolut).
- А о каких суммах может идти речь при таких финансовых аферах?
- Суммы, которые теряет каждая жертва, могут быть не очень большими. Это может быть и 100 евро, и 1000 евро. Понятно, что это могут быть и последние 1000 евро, но в масштабах одной жертвы, как правило, это небольшие деньги. Однако такими жертвами могут быть сотни и тысячи людей. За сравнительно короткий период суммы, которые мошенники выманивают у жертв, достигают сотен тысяч евро.
- Те мошенники, с которыми мы сталкиваемся в Эстонии, они работают на Эстонию и из Эстонии, или же это международные группы?
- Мошенники таргетируются по языковым группам. Если мы видим объявления о таких схемах в Instagram и Facebook на русском языке, то они рассчитаны на русскую аудиторию. Сложно сказать, на что они таргетированы географически, и сложно сказать, где эти мошенники физически находятся, но охватывают они несколько стран.
- Что является стимулом в обмане: человеческий фактор или техническая некомпетентность?
- Люди ведутся на такие предложения о быстром доходе, и человеческий фактор играет огромную роль. Как в любом вопросе, касающемся системы безопасности, вы можете построить непроницаемую защиту вокруг любой компании, но как только в дело вступает человеческий фактор, так это становится самым слабым звеном. А мошенники, которые занимаются выманиванием денег, они очень хорошие психологи. Они отлично знают, как с людьми разговаривать, легко могут найти точки, на которые могут надавить и убедить человека в том, в чем он не был убежден минуту назад. Я думаю, в огромной мере это человеческий фактор, потому что все сводится к личному общению, и человек сам отдает свои деньги.
- Почему большая часть всех финансовых афер происходит с криптовалютами?
- Криптовалюта - это такой инструмент, который появился недавно. Первым был биткойн, и он воспринимался как финансовый актив, который способствовал анонимности при транзакциях. Такая анонимность была на руку тем людям, которые не хотят раскрывать себя. Конечно, криптовалюта не является абсолютно анонимным инструментом, потому что, как только речь заходит о централизованных криптообменных биржах, в дело вступают регуляторы, но регуляция в этой области слабее, чем в банковской сфере.
Есть и еще одна особенность. Если взять любой биткойн адрес, то любой человек может проследить весь путь денег, но у него нет возможности связать эти транзакции с конкретной персоной. В этом смысле эта система анонимна.
- Если человек нашел адрес и место, где эти деньги были выведены, то к кому он должен обращаться: туда, где деньги были выведены, или туда, где он эти деньги вложил?
- Если человек стал жертвой таких мошенников, то он должен обратиться в правоохранительные органы. Дальше процесс, связанный с движением криптовалют, сложный. Если речь идет о криптобиржах, об обменниках, то они работают в таких юрисдикциях, как Сейшельские Острова, или Британские Виргинские острова. Конечно, полиция должна налаживать контакт с этими юрисдикциями, получать данные о потенциальных мошенниках, которые могут быть связаны со счетами, через которые выводятся деньги. Это очень сложно.
- Единой международной службы, которая занималась бы этим, не существует? Как интерпол.
- Интерпол и есть эта служба. Технология новая, не хватает экспертизы, чтобы такие дела расследовать.
- Это поле мошенничества уже сформировалось или оно имеет еще большой потенциал для развития?
- Я бы сказал, что это поле с огромнейшим потенциалом развития. Мошеннические схемы мутируют, совершенствуются, одну раскрыли здесь, десять появилось там. Все аналитики, которые занимаются раскрытием мошенничества, должны успевать за этим, должны быть впереди мошенников на шаг, но это не всегда возможно.
Владимир Михнович доступным способом показал, как мошенники с помощью криптовалюты обчищают наши карманы. Внимание на экран.
Полная версия передачи «На кухне» - в видео.