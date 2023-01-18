НА КУХНЕ ⟩ Жителей Эстонии лишают накоплений: специалист объясняет, как распознать кибермошенничество

- Те мошенники, с которыми мы сталкиваемся в Эстонии, они работают на Эстонию и из Эстонии, или же это международные группы?

- Мошенники таргетируются по языковым группам. Если мы видим объявления о таких схемах в Instagram и Facebook на русском языке, то они рассчитаны на русскую аудиторию. Сложно сказать, на что они таргетированы географически, и сложно сказать, где эти мошенники физически находятся, но охватывают они несколько стран.

Здесь работает человеческий фактор, потому что все сводится к личному общению, и человек сам отдает свои деньги. Фото: Денис Антонов

- Что является стимулом в обмане: человеческий фактор или техническая некомпетентность?

- Люди ведутся на такие предложения о быстром доходе, и человеческий фактор играет огромную роль. Как в любом вопросе, касающемся системы безопасности, вы можете построить непроницаемую защиту вокруг любой компании, но как только в дело вступает человеческий фактор, так это становится самым слабым звеном. А мошенники, которые занимаются выманиванием денег, они очень хорошие психологи. Они отлично знают, как с людьми разговаривать, легко могут найти точки, на которые могут надавить и убедить человека в том, в чем он не был убежден минуту назад. Я думаю, в огромной мере это человеческий фактор, потому что все сводится к личному общению, и человек сам отдает свои деньги.

Мошеннические схемы - это призывы вложить деньги, чтобы получить высокий доход. Фото: Денис Антонов

- Почему большая часть всех финансовых афер происходит с криптовалютами?