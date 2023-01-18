При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины

Также погибли первый заместитель министра внутренних дел и государственный секретарь, которые вместе с Монастырским находились в вертолете госслужбы по ЧС.

Всего пока известно о 18 погибших, из них трое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 26 пострадавших находятся в больнице, из них 12 детей.

Вертолет в Броварах разбился утром 18 января между жилым домом и детским садом. На месте возник пожар. Власти сообщали, что из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота. Вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада.