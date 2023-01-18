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При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины

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rus.postimees.ee
При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
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Глава МВД Украины Денис Монастырский
Глава МВД Украины Денис Монастырский Фото: SERGEI SUPINSKY

Из-за крушения вертолета в Броварах Киевской области погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Также погибли первый заместитель министра внутренних дел и государственный секретарь, которые вместе с Монастырским находились в вертолете госслужбы по ЧС.

Всего пока известно о 18 погибших, из них трое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 26 пострадавших находятся в больнице, из них 12 детей.

Вертолет в Броварах разбился утром 18 января между жилым домом и детским садом. На месте возник пожар. Власти сообщали, что из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота. Вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада.

Бровары расположены в 20 километрах к северо-востоку от Киева.

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