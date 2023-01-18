Легендарный прокурор Хейно Тынисмяги предложил помощь следствию в деле об убитых эстонских девушках в Москве в 1989 году. Прокурор тогда искал свидетелей в Эстонии с помощью газетных объявлений.
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Легендарный отставной прокурор: убитые в Москве эстонские девушки ночевали на вокзале
Легендарный отставной прокурор: убитые в Москве эстонские девушки ночевали на вокзале
Тынисмяги прочитал о том, что, по данным местного следственного комитета, подозреваемый в убийстве старшеклассниц Эды Эйкла и Кристы Сарап в Москве, наконец-то найден. В связи в этим прокурор вспомнил несколько событий того времени.