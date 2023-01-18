Легендарный отставной прокурор: убитые в Москве эстонские девушки ночевали на вокзале

Тынисмяги прочитал о том, что, по данным местного следственного комитета, подозреваемый в убийстве старшеклассниц Эды Эйкла и Кристы Сарап в Москве, наконец-то найден. В связи в этим прокурор вспомнил несколько событий того времени.

Во время встречи с Postimees прокурор попросил показать фотографии девушек. «У вас нет других фотографий?» - спросил он, а затем добавил, что на тех кадрах, корторые он видел, девушки выглядели как настоящие ценители искусства, выделяясь из довольно однообразной в то время толпы.