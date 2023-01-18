Союз топливных фирм о новшестве на заправках: непонятно, какую проблему пытаются решить

Март Раамат, исполнительный директор союза, заявил в пресс-релизе, что остается неясным, какую проблему на самом деле пытаются решить. «С помощью реформы мы хотим, чтобы потребитель топлива постоянно имел перед глазами информацию, насколько дешевле использовать альтернативные виды топлива. При этом автомобиль не является эмоциональной покупкой, и озарение точно не снизойдет на человека на заправке, — заметил Раамат. – Директива, на основании которой осуществляется изменение, говорит о том, что отображение цен не должно вводить потребителя в заблуждение. Скорее, мы столкнемся с тем, что у сотрудников АЗС начнут спрашивать о том, почему данные в таблице не соответствуют реальным расходам конкретного человека».

В Союзе также указали на несколько технических деталей, из-за которых реализация идеи сложнее, чем кажется на первый взгляд. «Наше понимание плана Еврокомиссии заключается в том, что на станции обслуживания должна быть табличка, где указано влияние всех возможных моторных видов топлива на кошелек потребителя. Однако, если на заправке отсутствует возможность зарядить электромобиль или заправиться сжатым природным газом (CNG), какие тогда данные оператор АЗС берет за основу при составлении сравнения? В случае с электричеством остается непонятным, на основании каких данных указываются цены. В большинстве случаев электромобили заряжаются дома и конечная цена зависит от пакета электроэнергии и потребительских привычек конкретного потребителя», - отметил глава союза.