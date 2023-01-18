Пять лет – ноль изменений: на жалобы матери двоих детей не реагировали годами

Мать двоих детей Алина, которая вот уже пять лет живет на улице Ууслинна в Ласнамяэ, каждую зиму вынуждена испытывать колоссальные неудобства из-за нерасчищенного от снега спуска к близлежащей остановке. Все бы ничего, но эта дорожка – единственный способ спуститься к остановке с коляской, и именно она зачастую остается без внимания снегоуборочных служб района.