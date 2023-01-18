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Пять лет – ноль изменений: на жалобы матери двоих детей не реагировали годами

, репортер-редатор
Пять лет – ноль изменений: на жалобы матери двоих детей не реагировали годами
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Фотография, которую сделала Алина во время прогулки с ребенком.
Фотография, которую сделала Алина во время прогулки с ребенком. Фото: Читательница Rus.Postimees.

Мать двоих детей Алина, которая вот уже пять лет живет на улице Ууслинна в Ласнамяэ, каждую зиму вынуждена испытывать колоссальные неудобства из-за нерасчищенного от снега спуска к близлежащей остановке. Все бы ничего, но эта дорожка – единственный способ спуститься к остановке с коляской, и именно она зачастую остается без внимания снегоуборочных служб района.

«Дойти до детского сада целое приключение с полосой препятствий, пройти которую дано только человеку в великолепной физической форме, готового полпути нести коляску с ребенком на себе», - добавила читательница.

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