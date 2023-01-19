Интервью ⟩ Советский менталитет у старшего поколения неискореним, но отношение к ЛГБТ все более толерантное

– Происходили ли когда-нибудь в регионе случаи насилия по отношению к членам ЛГБТ-сообщества?

Е.: По отношению ко мне открытой дискриминации никогда не было, да и среди знакомых девушек тоже никто не сталкивался с негативом, но важно понимать, что они не кричат направо и налево, что принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Большинство имеют детей и им есть кого защищать от общественного негатива, поэтому многие интимную сторону жизни держат в тайне. Однако, не так давно случился неприятный инцидент с парнем из нашей организации, которому выбили зубы только потому что он слишком ярко был одет и имел специфические манеры.

– Получается, девушек дискриминируют меньше?

Е.: Да, парням приходится труднее, девушек действительно меньше дискриминируют. Есть стереотип, что девушка переключается на девушек, после травмирующих отношений с мужчиной. Но ведь это неправда. Мужчины из-за подобных мифов воспринимают увлечения девушек девушками как блажь, и сами порой не прочь присоединиться к ним ради интересных постельных экспериментов - отсюда и лояльное к нам отношение.

– Расскажите о себе. Когда вы поняли, что вам нравятся женщины?

М.: Я впервые влюбилась в девушку в 15 лет. Это чувство не было взаимные, и мы поддерживали дружеские отношения. Осознанная любовь к женщине пришла, когда мне было 25 лет.