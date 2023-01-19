Студия Postimees: ЛГБТ-драмы в Ида-Вирумаа

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность – то, что определяет человека как личность. Проще, когда ты как большинство. А что делать, если человек относится к ЛГБТ-сообществу, которое до сих пор подвергают оскорблениям и изолируют от общества, повсеместно нарушают права?