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Студия Postimees: ЛГБТ-драмы в Ида-Вирумаа

, журналист
Студия Postimees: ЛГБТ-драмы в Ида-Вирумаа
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Сексуальная ориентация и гендерная идентичность – то, что определяет человека как личность. Проще, когда ты как большинство. А что делать, если человек относится к ЛГБТ-сообществу, которое до сих пор подвергают оскорблениям и изолируют от общества, повсеместно нарушают права? 

Почему это происходит? Как бороться и защищать свои границы?

Сегодня в студии Postimees в 14:00 мы поговорим на эти и другие темы с Екатериной Смирновой, руководителем НПО VEK LGBT и активисткой, Мариной Ивановой.

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