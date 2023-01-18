Паэт: ЕС должен пересмотреть отношения со странами, поддерживающими Россию

«Поскольку российская агрессия против Украины является самым важным вопросом внешней политики и политики безопасности для Европейского союза, затрагивающим многие сферы жизни и, прежде всего, европейскую безопасность, все другие вопросы внешней политики и политики безопасности ЕС должны рассматриваться через призму агрессии России против Украины», - сказал Паэт. «Возможно, отношения ЕС с третьими странами могли бы способствовать прекращению агрессии России в Украине».

Паэт добавил, что и в случае сотрудничества ЕС с третьими странами в области торговли и развития необходимо внимательно следить за тем, как страны-партнеры ЕС ведут себя в отношении российской агрессии. «Как они голосуют на Генеральной Ассамблее ООН, какие отношения они развивают с Россией и, что еще более важно, какое военное оборудование они поставляют России», - сказал он.

«Говорят, you can’t be everybody’s darling (нельзя быть всеобщим любимцем). И это правда. ЕС должен пересмотреть свои отношения с третьими странами в свете агрессии России против Украины», - сказал Паэт. «Мы должны делать больше для поддержки тех стран, для которых преступления и нарушения международного права Россией неприемлемы. И внести коррективы в отношения со странами, которые продолжают вести себя с российским режимом как ни в чем не бывало», - добавил он.

«Это необходимо для оказания помощи Украине и сохранения давления на российский режим, а также для укрепления международного авторитета ЕС».