Депутат парламента Грузии: с бойцами из стран Балтии нас объединяет ненависть к России

– Мы с другом перешли границу ночью 12 марта из Пшемысля. И потом мы были три дня в очень маленьком городке около Яворова. Сначала мы ночевали две ночи в подвале школы. Мы потом начали протестовать, сказали организаторам, что эту школу могут разбомбить из-за нас. После чего нас переместили в фитнес-центр какой-то, где мы переночевали еще две ночи и уже переместились на полигон.