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Депутат парламента Грузии: с бойцами из стран Балтии нас объединяет ненависть к России

История грузинского политика, воевавшего за Украину
Дмитрий Мороз
, Специальный корреспондент
Депутат парламента Грузии: с бойцами из стран Балтии нас объединяет ненависть к России
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Алеко Элисашвили в своем кабинете в здании парламента Грузии.
Алеко Элисашвили в своем кабинете в здании парламента Грузии. Фото: Дмитрий Мороз

Он был журналистом радио «Свобода», политическим активистом и чуть не выиграл выборы мэра Тбилиси. Сейчас он единственный депутат парламента Грузии, кто ходит на заседания в одежде в стиле «милитари», на что имеет полное право: с началом полномасштабного российского вторжения в Украину Алеко Элисашвили, забросив все свои дела, поехал воевать в Украину. Сейчас он в Тбилиси и не очень любит вспоминать то, что увидел в Украине.

– Александр, как вы попали в иностранный легион?

– Мы с другом перешли границу ночью 12 марта из Пшемысля. И потом мы были три дня в очень маленьком городке около Яворова. Сначала мы ночевали две ночи в подвале школы. Мы потом начали протестовать, сказали организаторам, что эту школу могут разбомбить из-за нас. После чего нас переместили в фитнес-центр какой-то, где мы переночевали еще две ночи и уже переместились на полигон.

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