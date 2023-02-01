Депутат парламента Грузии: с бойцами из стран Балтии нас объединяет ненависть к России

Он был журналистом радио «Свобода», политическим активистом и чуть не выиграл выборы мэра Тбилиси. Сейчас он единственный депутат парламента Грузии, кто ходит на заседания в одежде в стиле «милитари», на что имеет полное право: с началом полномасштабного российского вторжения в Украину Алеко Элисашвили, забросив все свои дела, поехал воевать в Украину. Сейчас он в Тбилиси и не очень любит вспоминать то, что увидел в Украине.
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– Александр, как вы попали в иностранный легион?