Галерея ⟩ Тело пропавшей Ирины со следами насилия найдено на пустыре в Ласнамяэ

«Сотрудники криминальной полиции работали всю ночь: просматривали записи видеокамер, собирали вещественные доказательства с места происшествия и общались со знакомыми женщины. Полиция продолжит работу, чтобы выяснить, кто совершил преступление и каковы его мотивы», - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

В последний раз Ирину видели в понедельник, 16 января, около 18:30 на улице Паасику в Ласнамяэ, где она закончила свой рабочий день. Женщина не вернулась домой, и с тех пор родственники не могли с ней связаться.