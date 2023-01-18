В прошлом году в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния было заключено 2 575 браков. Самому старшему жениху было 84 года, а самой старшей невесте - 83 года. Наиболее популярными месяцами для заключения браков стали июль и август - в эти месяцы регистрировалось приблизительно по 360 браков.
Статистика: от количества заключенных браков до самых популярных имен новорожденных в прошлом году
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Кристи Кайль, в 2022 году в Таллинне увеличилось количество регистраций актов гражданского состояния.
«В прошлом году было заключено на 272 брака больше, чем в 2021 году, и статистика показывает, что 47 процентов заключенных в Эстонии браков были зарегистрированы в столичном ЗАГСе, - сказала Кайль. - Количество заявлений о смене имени также возросло. В Таллиннский ЗАГС поступило 1 601 заявление о смене имени, что на 307 больше, чем годом ранее. Департамент выдал 9 744 свидетельства о произошедших ранее семейных событиях, что на 2 280 больше, чем годом ранее. Число рождений снизилось по причине демографической ситуации - из-за того, что стало меньше женщин детородного возраста. Зарегистрировано 3876 новорожденных, включая 65 пар двойняшек».
В 2022 году Таллиннский ЗАГС зарегистрировал брак 985 иностранцев из 66 различных стран. Ежемесячно в среднем 20% вступавших в брак были иностранцами. Чаще всего это были граждане России (473) и Украины (175), далее следуют граждане Беларуси (30), Великобритании (22), Латвии (21) и Нигерии (19). Среди экзотических стран были представлены Венесуэла, Малайзия, Мадагаскар, Кения и Иордания.
Было проведено 108 выездных церемоний, когда брак заключается в выбранном молодоженами месте. В 1802 случае при заключении брака женщины взяли фамилию мужа, 52 мужчины взяли фамилию жены. Трижды торжественно отмечалась годовщина свадьбы: серебряная (20 лет брака), золотая (50 лет брака) и бриллиантовая свадьба (60 лет брака).
Для заключения брака за пределами Эстонии было выдано 615 справок о гражданском статусе. Справку запросили 298 женщин и 317 мужчин. Главным образом такие справки выдавались для учреждений России и Финляндии. Самыми экзотическими странами, где люди хотели вступить в брак, были Шри-Ланка, Япония, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Маврикий и Индия.
В прошлом году было зарегистрировано 1 027 разводов, что на 14 меньше, чем в 2021 году.
В 2022 году Таллиннский ЗАГС зарегистрировал 3 876 новорожденных, из них 2 020 мальчиков и 1 856 девочек. Среди зарегистрировавших рождение ребенка 18,6% были гражданами других стран, что на 3% больше, чем годом ранее. Это были граждане 81 страны мира, чаще всего Украины, России, Нигерии, Латвии, Беларуси, Пакистана, Великобритании, Франции, Италии и США.
Самыми популярными именами девочек в Таллинне в 2022 году были София, Ева, Мия, Алиса, Амелия, Анна, Мария, Милана, Эмилия и Оливия. Самыми популярными именами мальчиков были Марк, Давид, Мартин, Мирон, Максим, Оскар, Себастьян, Хуго, Леон, Роберт.
В Таллиннский ЗАГС поступило 1 601 заявление о смене имени, что на 307 больше, чем в 2021 году. По решению департамента новое имя было зарегистрировано в 1 195 случаях, по решению Министерства внутренних дел - в 244 случаях. Чаще всего ходатайствовали о получении фамилии бабушек и дедушек. Решением департамента было зарегистрировано 331 новое имя, 765 фамилий и в 99 случаях - имени и фамилии.
В сравнении с числом зарегистрированных актов в уездах и местных самоуправлениях, Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния зарегистрировал 47% браков, 33% новорожденных, 53% разводов, 66% смен имени и выдал 64% справок о семейных событиях.