Статистика: от количества заключенных браков до самых популярных имен новорожденных в прошлом году

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Кристи Кайль, в 2022 году в Таллинне увеличилось количество регистраций актов гражданского состояния.

«В прошлом году было заключено на 272 брака больше, чем в 2021 году, и статистика показывает, что 47 процентов заключенных в Эстонии браков были зарегистрированы в столичном ЗАГСе, - сказала Кайль. - Количество заявлений о смене имени также возросло. В Таллиннский ЗАГС поступило 1 601 заявление о смене имени, что на 307 больше, чем годом ранее. Департамент выдал 9 744 свидетельства о произошедших ранее семейных событиях, что на 2 280 больше, чем годом ранее. Число рождений снизилось по причине демографической ситуации - из-за того, что стало меньше женщин детородного возраста. Зарегистрировано 3876 новорожденных, включая 65 пар двойняшек».

В 2022 году Таллиннский ЗАГС зарегистрировал брак 985 иностранцев из 66 различных стран. Ежемесячно в среднем 20% вступавших в брак были иностранцами. Чаще всего это были граждане России (473) и Украины (175), далее следуют граждане Беларуси (30), Великобритании (22), Латвии (21) и Нигерии (19). Среди экзотических стран были представлены Венесуэла, Малайзия, Мадагаскар, Кения и Иордания.

Было проведено 108 выездных церемоний, когда брак заключается в выбранном молодоженами месте. В 1802 случае при заключении брака женщины взяли фамилию мужа, 52 мужчины взяли фамилию жены. Трижды торжественно отмечалась годовщина свадьбы: серебряная (20 лет брака), золотая (50 лет брака) и бриллиантовая свадьба (60 лет брака).