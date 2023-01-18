Галерея ⟩ Главная трасса Тартуского лыжного марафона сейчас ничем не напоминает лыжню

Готовимся изо всех сил

До дня, когда нужно будет сообщить, состоится крупнейшее эстонское массовое спортивное мероприятие или нет, к счастью, еще есть время.

«Зарубежным участникам эту информацию нужно сообщить во вторник или среду недели, на которой состоится мероприятие. Об этом еще рано говорить. И у нас на всякий случай имеются альтернативы».

По словам главного организатора марафона Индрека Келька, его команда работает изо всех сил, чтобы мероприятие все-таки смогло состояться.

«Но большая часть команды все-таки не занимается снегом, основная часть работы ведется за компьютерами. На трассе пока невозможно сделать ничего гениального. Однако мы готовимся изо всех сил. У нас еще месяц в запасе, никто не знает, какая будет погода уже через неделю», - заметил Кельк.

Критическое количество людей, для которых этот марафон и организуется, то есть три тысячи человек, уже на подходе. Кельк подчеркнул, что мероприятие состоится так или иначе. И вариантов его проведения четыре. Самый предпочтительный из них – марафон состоится на главной трассе Отепя – Эльва. Вариант «Б» - если будет мало снега, то дистанция станет короче, вероятнее всего, это буедт отрезок между Отепя и Палу.

Черные сценарии – это проведение марафона на трассе с искусственным снегом в Отепя или просто пеший поход, как это было в 2020 году по маршруту Отепя – Кяэрику.