До Тартуского лыжного марафона, который в этом году пройдет в 49-й раз, остается месяц. На 19 февраля запланированы две дистанции: 63 и 31 км, но на трассе, которая протянулась от Отепяя до Эльва, лыжникам сейчас делать нечего.
Галерея ⟩ Главная трасса Тартуского лыжного марафона сейчас ничем не напоминает лыжню
Накануне днем выпало немного снега, но поля, на которых спустя месяц должны будут соревноваться несколько тысяч участников, по-прежнему остаются голыми. А знаменитый финишный коридор сейчас больше всего напоминает каток.
По словам главного мастера трассы Тартуского лыжного марафона Ассара Кютта, мощный слой льда на трассе сделает работу организаторов проще – в случае, если выпадет достаточный слой снега.
Сейчас это пустая трата времени
«От этого ледяного слоя много пользы. Он выравнивает траву и поверхность. Если ударят морозы и выпадет снег, можно будет сразу приступать к работе на тракторе. Но сейчас это все пустая трата времени», - рассказывает отвечавший за подготовку трассы Тартуского лыжного марафона еще в 1996 году Кютт.
Трактором, с помощью которого прокладывают лыжню, на дистанции в последний раз работали в конце прошлого года. После этого работы не велись – снега нет.
«В пятницу я немного прокатился на машине вдоль трассы. Мощный ледяной слой был во многих местах. Но все поля, по которым пролегает маршрут, полностью голые. Мы понимаем, что сейчас делать нечего. Просто ждем погоды», - сокрушается мастер.
То, что эстонская зима может быть переменчивой, организаторам Тартуского лыжного марафона говорить не надо. Кютт знает, что действовать нужно при первой возможности – немедленно.
«За годы работы здесь я точно знаю, что если утром есть хоть малейшая возможность что-то сделать, это надо делать немедленно. Спустя пару дней опять может установиться теплая погода и все растает», - сказал он.
Готовимся изо всех сил
До дня, когда нужно будет сообщить, состоится крупнейшее эстонское массовое спортивное мероприятие или нет, к счастью, еще есть время.
«Зарубежным участникам эту информацию нужно сообщить во вторник или среду недели, на которой состоится мероприятие. Об этом еще рано говорить. И у нас на всякий случай имеются альтернативы».
По словам главного организатора марафона Индрека Келька, его команда работает изо всех сил, чтобы мероприятие все-таки смогло состояться.
«Но большая часть команды все-таки не занимается снегом, основная часть работы ведется за компьютерами. На трассе пока невозможно сделать ничего гениального. Однако мы готовимся изо всех сил. У нас еще месяц в запасе, никто не знает, какая будет погода уже через неделю», - заметил Кельк.
Критическое количество людей, для которых этот марафон и организуется, то есть три тысячи человек, уже на подходе. Кельк подчеркнул, что мероприятие состоится так или иначе. И вариантов его проведения четыре. Самый предпочтительный из них – марафон состоится на главной трассе Отепя – Эльва. Вариант «Б» - если будет мало снега, то дистанция станет короче, вероятнее всего, это буедт отрезок между Отепя и Палу.
Черные сценарии – это проведение марафона на трассе с искусственным снегом в Отепя или просто пеший поход, как это было в 2020 году по маршруту Отепя – Кяэрику.
«Все варианты возможны. Мы также обсудили и альтернативы, продумали, нужно ли нам предпринимать дополнительные шаги для обеспечения их реализации. Чтобы, если условия будут плохими, мы не опоздали», — сказал главный организатор.
Участников стало меньше
Самое большое количество участников Тартуского лыжного марафона относится к 1986 году, когда на старт зарегистрировалось почти 12 000 лыжников со всего СССР. В 2013 году был установлен рекорд участников за последние 25 лет – тогда на марафон зарегистрировалось более 11 000 лыжников. В прошлом году на старт со стадиона Техванди вышло 4042 лыжника.
А в этом году число участников не радует.
«Ну, конечно, это пока не радует. Но все же зависит от того, с чем мы сравниваем. Если взять доковидный период, то мы сильно просели», - признал Кельк.
Однако число зарегистрировавшихся все же ожидаемо для организаторов.
«Половина из того числа, которое ждем, уже есть. Но вторую часть заполучить сложнее. Но критическое число, то есть три тысячи человек, для которых этот марафон организуется, уже на подходе», - подытожил главный организатор.