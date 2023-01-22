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Репортаж ⟩ Была елка, теперь эко-крыша: Ласнамяэ привыкает к интервенции Таллиннского Дома искусства

, репортер-редактор
Была елка, теперь эко-крыша: Ласнамяэ привыкает к интервенции Таллиннского Дома искусства
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Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства.
Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства. Фото: Eva Oižinskaja

В ноябре прошлого года Таллиннский Дом искусства закрыл главное здание на площади Вабадузе на реставрацию и открыл новую площадку –  Ласнамяэский павильон. Яркие цвета, эко-крыша и необычная форма сооружения выглядят «инопланетно» в окружающей их среде. Rus.Postimees узнал, что думают о таком соседстве местные жители.

С момента открытия в 1934 году Таллиннский Дом искусства был эпицентром художественной и светской жизни столицы. Помимо площадок для современных экспозиций в здании располагались ателье именитых эстонских художников, легендарное кафе KuKu klubi, позднее Эстонский центр современного искусства (ККЕК).

Через 88 лет само физическое «тело» институции, созданное архитекторами Антоном Соансом и Эдгаром Йоханом Куусиком, начало ветшать. Чтобы не закрываться на время капитального ремонта, было решено возвести временную площадку в Ласнамяэ напротив культурного центра Линдакиви. На тот момент место казалось удачным. Во всяком случае, оно пустовало.

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