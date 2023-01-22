В ноябре прошлого года Таллиннский Дом искусства закрыл главное здание на площади Вабадузе на реставрацию и открыл новую площадку – Ласнамяэский павильон. Яркие цвета, эко-крыша и необычная форма сооружения выглядят «инопланетно» в окружающей их среде. Rus.Postimees узнал, что думают о таком соседстве местные жители.
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Репортаж ⟩ Была елка, теперь эко-крыша: Ласнамяэ привыкает к интервенции Таллиннского Дома искусства
Была елка, теперь эко-крыша: Ласнамяэ привыкает к интервенции Таллиннского Дома искусства
С момента открытия в 1934 году Таллиннский Дом искусства был эпицентром художественной и светской жизни столицы. Помимо площадок для современных экспозиций в здании располагались ателье именитых эстонских художников, легендарное кафе KuKu klubi, позднее Эстонский центр современного искусства (ККЕК).
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