Серьезная авария ⟩ На скользкой дороге столкнулись грузовик и минивэн

По словам патрульного полицейского Вильянди Айро Ибруса, дорожные условия на месте происшествия были очень сложными. «Асфальт покрыт преимущественно льдом. В настоящий момент кажется, что грузовик на скользкой дороге немного выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу минивэном», – сказал он.

К счастью, мужчина в минивэне серьезно не пострадал. Его отвезли в больницу на медосмотр. Полиция убедилась, что шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и имели водительские права. Другие обстоятельства будут установлены в ходе дальнейшего расследования.