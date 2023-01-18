Сегодня около 10:15 на 48-м километре шоссе Тарту-Вильянди в Вильяндимаа произошло ДТП, когда столкнулись грузовик и минивэн.
Серьезная авария ⟩ На скользкой дороге столкнулись грузовик и минивэн
По словам патрульного полицейского Вильянди Айро Ибруса, дорожные условия на месте происшествия были очень сложными. «Асфальт покрыт преимущественно льдом. В настоящий момент кажется, что грузовик на скользкой дороге немного выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу минивэном», – сказал он.
К счастью, мужчина в минивэне серьезно не пострадал. Его отвезли в больницу на медосмотр. Полиция убедилась, что шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и имели водительские права. Другие обстоятельства будут установлены в ходе дальнейшего расследования.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что движение на месте аварии нарушено. «Спасатели устранили опасность возгорания и очистили дорогу, чтобы движение можно было по возможности быстро восстановить», – добавила она.