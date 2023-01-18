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Политика Юргенсона выкинули из партии EKRE: он назвал Зеленского наркоманом и обвинил Украину в воровстве

rus.postimees.ee
Политика Юргенсона выкинули из партии EKRE: он назвал Зеленского наркоманом и обвинил Украину в воровстве
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Всеволод Юргенсон. Скриншот из видео.
Всеволод Юргенсон. Скриншот из видео. Фото: Rus.Postimees.

Правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) приняло решение об исключении Всеволода Юргенсонса из числа членов в связи с нанесением ущерба репутации партии, сообщает пресс-секретарь партии.

«Юргенсон сделал публичные заявления, которые противоречат взглядам и целям партии. Этим он значительно навредил имиджу партии, - сказал председатель партии Мартин Хельме. - EKRE однозначно поддерживает борьбу Украины за свою страну, народ и независимость. Многие члены партии прилагают личные усилия для поддержки Украины, собирая пожертвования и сами отвозя их в Украину».

В видеовыступлении Всеволода Юргенсона, появившегося в соцсетях, политик говорит о том, что «налоги Эстонии идут на помощь Украине, и это странный выбор». По словам Юргенсона, помогать Украине местных политиков «заставляет Брюссель», а люди, в свое время проголосовавшие на выборах за Михаила Кылварта, должны пересмотреть свое решение. 

«Поддержка эта разворовывается. Президент страны Украины - наркоман, - продолжает Юргенсон. - Я считаю, что это (помогать Украине - прим.ред.) бессмысленно. Это самая коррумпированная в мире страна. 99% того, что туда посылают, будет разворовано и продано».

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