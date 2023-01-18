Политика Юргенсона выкинули из партии EKRE: он назвал Зеленского наркоманом и обвинил Украину в воровстве

«Юргенсон сделал публичные заявления, которые противоречат взглядам и целям партии. Этим он значительно навредил имиджу партии, - сказал председатель партии Мартин Хельме. - EKRE однозначно поддерживает борьбу Украины за свою страну, народ и независимость. Многие члены партии прилагают личные усилия для поддержки Украины, собирая пожертвования и сами отвозя их в Украину».

В видеовыступлении Всеволода Юргенсона, появившегося в соцсетях, политик говорит о том, что «налоги Эстонии идут на помощь Украине, и это странный выбор». По словам Юргенсона, помогать Украине местных политиков «заставляет Брюссель», а люди, в свое время проголосовавшие на выборах за Михаила Кылварта, должны пересмотреть свое решение.