Новостройки в небольших городах появляются редко, а получить кредит на ремонт, как правило, сложно. Заброшенные лачуги рядом с центральной площадью в Выру.

В Эстонии 5 марта 2023 года пройдут выборы в Рийгикогу. Postimees опросила восемь политических партий, претендующих на избрание в парламент, об их взглядах на защиту окружающей среды, зеленый поворот и региональную политику в рамках проекта опроса, который длится почти два месяца и публикуется каждый вторник.