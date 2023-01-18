В Эстонии 5 марта 2023 года пройдут выборы в Рийгикогу. Postimees опросила восемь политических партий, претендующих на избрание в парламент, об их взглядах на защиту окружающей среды, зеленый поворот и региональную политику в рамках проекта опроса, который длится почти два месяца и публикуется каждый вторник.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ⟩ Что партии думают о зеленом повороте и как они хотят обеспечить производство электроэнергии?
Что партии думают о зеленом повороте и как они хотят обеспечить производство электроэнергии?