АНАЛИЗ ⟩ Популизмом в разной степени инфицированы все участники предвыборной гонки

Эффектно заявленная партией амбициозная цель может так сильно впечатлить не самого вдумчивого избирателя, что даже не вызовет у него соблазна подумать, существуют ли реальные пути для ее достижения.

Это провоцирует политические силы хотя бы часть пунктов своих программ или предвыборных заявлений подавать под изрядным популистским градусом. Всем оказывается присуща склонность к упаковыванию в яркие обертки таких мер и планов, что сложно реализовать, или же вовсе не влекущих за собой того общественного блага, что различается за этими мерами при поверхностном на них взгляде.

Людям нравятся большие круглые числа

Одним из признаков того, что предвыборное обещание хотя бы отчасти является популистским, является обилие в нем «круглых» чисел, с помощью умелого оперирования которыми легко формировать иллюзию гарантии экономического роста. В любви к такой стратегии можно уличить в нынешний предвыборный период, к примеру, соцдемов, предложивших как раз с точки зрения нумерологии очень красивый способ защитить население и его доходы от самой быстрой в Европе инфляции.

Социал-демократическая партия 18 января 2023 года представила избирательной комиссии списки своих кандидатов на выборах в Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu

В 2024 году соцдемы обещают повысить «минималку» до 1000 евро, в 2025 - до 1100 евро, в 2026 - до 1200 евро. Это выглядит если не идеальной, то очень милой картиной светлого будущего, которую, правда, легко омрачить довольно логичной мыслью о том, что темпы инфляции такими «набросами» можно не только не притормозить, но и подстегнуть.