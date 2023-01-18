Кая Каллас раскритиковала систему штрафов Eesti Energia

На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу Тынис Мёльдер (Центристская партия) спросил премьер-министра Каю Каллас, почему Eesti Energia наживается на людях за счет договорных штрафов.

Он отметил, что несколько месяцев назад Eesti Energia предлагала людям на семь лет заключить договор электроэнергии, который предполагал стоимость киловатт-часа в 25 центов, а сегодня такой же пакет уже предлагается по 15 центов за кВтч. Однако если человек хочет поменять пакет, придется заплатить штраф, который, по словам Мёльдера, составляет не несколько десятков и даже не сотен, а тысячи евро. По его словам, ему поступала информация о штрафах в 7500 евро.

«Говорит ли это об отношении государства к людям?» – поинтересовался Мёльдер.

Кая Каллас ответила, что правительство не занимается бизнесом, а Eesti Energia занимается договорами. «Правительство призвало их [Eesti Energia – ред.] вести себя по-человечески. Не должно возникать ситуации, что Eesti Energia наживается на проблемах людей с помощью штрафов», – сказала Каллас, добавив, что такое поведение определенно не соответствует ожиданиям собственника.