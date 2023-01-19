Предвыборная кампания в Эстонии короткая, но, как обычно, совершенно неяркая. Скромная северная природа определяет и политический ландшафт: все спокойненько, без драк. Тем не менее, на фоне этих мирных пейзажей выделяется группа русскоязычных кандидатов, пытающихся кампанию разнообразить своими разными и своеобразными мнениями, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Что поют и как «страдают за народ» русскоязычные политики Эстонии перед выборами
Я их услышал и излагаю в виде метафор, наделяя авторов именами, что родились путем свободных ассоциаций. Прошу не серчать, если кого-то нечаянно травмировал.
Вот, например, «брюссельская кукушка», центристка Яна Тоом, свившая прочное гнездо на ветвях Европарламента, в очередной раз нагоняют тоску на электорат песнями о провале западных санкций против России, потому что все ограничения, по ее мнению, больно ударили именно по европейцам.
При этом «кукушечка» скрупулезно подсчитывает ущерб, причиненный ЕС, но совершенно игнорирует положение дел в экономике России, ограничившись парой «ку-ку» о падении нефтегазовых доходов и не заметив кризиса российского автопрома, например.
Попадая мимо нот, Яна Тоом выводит трели о том, что даже в условиях санкций ряд стран Европы наращивают торговые обороты с Россией: вот, мол, вам и европейская солидарность! Но при этом не потрудилась поинтересоваться, как изменились цены на закупаемые товары, а чирикнула только что-то об изменившемся курсе евро.
Между тем импортируемые из России товары подорожали в разы, например, цена за тысячу кубометров газа выросла в моменте в 20 раз, поэтому даже сокращение физического объёма закупок товаров сопровождается ростом объема платежей.
А еще Яна Тоом начала жалеть русскоязычных жителей Эстонии, вынужденных учить эстонский язык, и мимоходом, но категорично, приговорила реформу образования и министра, ее инициировавшего: провалятся и реформа, и министр. Не обмолвившись о помощи украинским беженцам, Яна горячо поддержала право граждан России приезжать в Эстонию и заботиться о своих дачных участках. Плевать, что получившие визы россияне потом станут претендовать на убежище или засядут в кустах у аэродрома Эмари для съемок военной авиации.
Оставив без внимания связь многих внутриэстонских проблем с российской агрессией против Украины, она выдала тираду: «Про войну не надо мне говорить до тех пор, пока не будет объявлена чрезвычайная ситуация или военное положение». Вот так вот! В лесу, где обитает Яна Тоом, не стреляют, нет войны, а только где-то на опушке проходит тихо-мирно «Специальная военная операция». Тут поневоле заинтересуешься: а с чьего голоса поёт «брюссельская кукушка»?
Свою песню заводит Мария Юферева-Скуратовски. Юная, прекрасная и полная энтузиазма «комсомолка Маша» на военных проблемах так же не зациклена, как и ее сестра по Центристской партии Яна. Вопросы безопасности Эстонии не столь интересны, как образование, дороговизна жизни и цена на электроэнергию.
Правда, Мария ничего не говорит о причинах роста цен на электроэнергию и продовольствие, намекая, что всему виной – «злая воля правительства». Молчит как на допросе, что текущий экономический кризис и маячащая на горизонте глобальная рецессия – прямое следствие агрессивной политики Путина.
Не устранив причину – войну, не снизить цены на бензин и молоко. Но рассуждать об этом, опираясь на поддержку русскоязычного электората, слишком опасно. Вот и молчит «комсомолка». Зато Мария смело выступает против разжигания вражды и за сплочение общества. Однако опять прерывается на этом дыхание, и слова: а кто разжигает вражду, так и не произносятся.
Между тем в Эстонии есть силы, которые навязывает обществу дискуссии о насильственной «украинизации» страны и опасности «славянизации» Эстонии. Эти обсуждения прямым образом провоцируют вражду. Но Мария, видимо, в своем прекраснодушии боится опалить крылья в пламени межэтнических конфликтов.
Зато ничего не боится изгнанный из рядов центристов «персик» Стальнухин. С «юным и свежим персиком» он сравнил себя сам, общаясь с журналистами в предвыборной студии Postimees. В случае победы на выборах в парламент Михаил пообещал создать новую партию, назвал убожеством происходящее в экономике и образовании, сказал, что эстонцами считает только потомков Эстонского стрелкового корпуса (воинское соединение в составе Красной Армии в годы Второй мировой войны – прим. автора), заклеймил потерю независимости и пресмыкательство эстонских политиков перед США, поделился планами «тыкать палками в реформу образования».
25 августа прошлого года на Youtube-канале портала «Славия» Михаил Стальнухин назвал правительство Эстонии «фашистами» и «нацистами». Так он оценил действия Эстонского государства по удалению из публичного пространства символов агрессии, включая памятники времен советской оккупации.
При этом Стальнухин в упор не разглядел, что после нападения России на Украину советские танки и пушки превратились из символов победы над немецким фашизмом в символы современного российского нацизма. Он так и не услышал, как один из активных участников кровопролития в Украине, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал мобилизованных им на войну зэков «славными потомками и продолжателями дела прадедов, воевавших в Великую отечественную войну.
А вот бывший главред газеты и портала «Столица» Александр Чаплыгин, ныне депутат Таллиннского горсобрания, баллотирующийся в Рийгикогу по спискам Центристской партии, переквалифицировался в демографа и специалиста по репродуктивному здоровью в одном лице. На свой странице в сети Facebook «Саша-гинеколог», привыкший бесстрашно заглядывать в самые глубокие проблемы, заклеймил правительство Каи Каллас в резком снижении рождаемости в Эстонии, упавшей до исторического минимума за 100 лет.
Это факт: в 2022 г. в Эстонии на свет появилось чуть более 11 тысяч детишек, что на 2 тысячи меньше даже постковидного 2021 года. Понятно, что Чаплыгин объясняет это исключительно бездарностью действующего правительства, загнавшего Эстонию в пропасть экономического кризиса. То, что рождаемость резко снизилась также в Украине и России, «Сашу-гинеколога» не интересует: ведь тогда придётся признать, что причина снижения рождаемости не цена на молоко, а война, которая пугает больше инфляции. Значит, чтобы повысить рождаемость, нужно покончить с войной. Как? Обеспечив военную победу Украины над путинским режимом.
Но Чаплыгин на эту тему рассуждать явно не готов. Однако и в своих демографических изысканиях он попал пальцем в … мимо. Или знания подвели или их отсутствие: Кая Каллас возглавила правительство Эстонии в конце января прошлого года. Значит, оказаться от зачатия ребенка в знак протеста против прихода реформистов к власти можно было только начиная с февраля. Да и то в феврале не все еще будущие родители могли расчухать, к каким катастрофическим последствиям приведет правление реформистов. И нищета нагрянула не сразу. А срок нормальной беременности, напомню, составляет девять месяцев.
Так что снижение рождаемости по экономическим причинам могло начаться не раньше ноября прошлого года. Зато слухи о возможной войне стали активно циркулировать ещё осенью 2021 г., что могло посеять неуверенность в будущем у многих семей, решивших в таких условиях с детьми повременить.
Боюсь, что в этом году снижение рождаемости приобретет просто обвальный характер во многих странах, включая Эстонию и даже Китай. Почему Китай? Потому что в этой стране впервые за 60 лет население сократилось в связи с падением рождаемости. Но у Чаплыгина, видимо, свои расчеты, в которых нет места таким сложным проблемам, а есть только желание уязвить политических конкурентов.
Стая русскоязычных политиков, участвующих в нынешних парламентских выборах, пополнилась новичками. От «Ээсти 200» в Ида-Вирумаа баллотируется беспартийный мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, который обещает в статусе избранного депутата натаскать в это гнездышко денег на сооружение морского мола.
На большее пока не замахивается, видимо, крылья не отросли еще. На небосклоне округа Харьюмаа-Рапламаа вспыхнула «зеленая звезда» депутата Маардуского горсобрания Николая Дегтяренко, который решил после долгого противостояния с мэром-центристом перейти на иную орбиту – борьбы за экологическую чистоту в списках партии «Зеленые Эстонии».
«Тёма-урбанист» по имени Артем Дмитриев, из молодых да ранних соцдемов, торпедой ворвался в избирательный список по центру Таллинна и объявил себя главным врагом политики центристов по уродованию городского пространства.
Их много еще таких – русскоговорящих кандидатов, обещающих выступать от имени народа. Главное, чтобы они слышали не только себя, но умели прислушиваться и к голосам улицы, представляя интересы не только русских избирателей, но всех жителей Эстонии.