АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Что поют и как «страдают за народ» русскоязычные политики Эстонии перед выборами

Оставив без внимания связь многих внутриэстонских проблем с российской агрессией против Украины, она выдала тираду: «Про войну не надо мне говорить до тех пор, пока не будет объявлена чрезвычайная ситуация или военное положение». Вот так вот! В лесу, где обитает Яна Тоом, не стреляют, нет войны, а только где-то на опушке проходит тихо-мирно «Специальная военная операция». Тут поневоле заинтересуешься: а с чьего голоса поёт «брюссельская кукушка»?

Свою песню заводит Мария Юферева-Скуратовски. Юная, прекрасная и полная энтузиазма «комсомолка Маша» на военных проблемах так же не зациклена, как и ее сестра по Центристской партии Яна. Вопросы безопасности Эстонии не столь интересны, как образование, дороговизна жизни и цена на электроэнергию.

Правда, Мария ничего не говорит о причинах роста цен на электроэнергию и продовольствие, намекая, что всему виной – «злая воля правительства». Молчит как на допросе, что текущий экономический кризис и маячащая на горизонте глобальная рецессия – прямое следствие агрессивной политики Путина.

Не устранив причину – войну, не снизить цены на бензин и молоко. Но рассуждать об этом, опираясь на поддержку русскоязычного электората, слишком опасно. Вот и молчит «комсомолка». Зато Мария смело выступает против разжигания вражды и за сплочение общества. Однако опять прерывается на этом дыхание, и слова: а кто разжигает вражду, так и не произносятся.