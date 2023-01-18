Кучера для примера: интервью Дудя как образец мышления людей, поддерживающих Путина

Я постараюсь показать сразу несколько принципов мышления, которые демонстрируют люди, поддерживающие действия Путина. Возможно, со многим вы сталкивались и сами, споря с ними. Если же и вы являетесь сторонником России в войне в Украине, то попробуйте поискать у себя схожие паттерны в мышлении. Наверняка, в чем-то совпадете.