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Кучера для примера: интервью Дудя как образец мышления людей, поддерживающих Путина

rus.tvnet.lv Артем Липин
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Кучера для примера: интервью Дудя как образец мышления людей, поддерживающих Путина
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Оскар Кучера и Юрий Дудь на фоне Z-марша в Москве.
Оскар Кучера и Юрий Дудь на фоне Z-марша в Москве. Фото: RUS TVNET kolāža

Актер Оскар Кучера дал интервью Юрию Дудю. Уж как только его не обсуждали! Часто встречающаяся мысль: а зачем с ними вообще разговаривать? Но мне как раз кажется, что этот диалог стал прекрасным взглядом на логику поддерживающих войну, пишет в Rus.TVNET журналист Артем Липин.

Я постараюсь показать сразу несколько принципов мышления, которые демонстрируют люди, поддерживающие действия Путина. Возможно, со многим вы сталкивались и сами, споря с ними. Если же и вы являетесь сторонником России в войне в Украине, то попробуйте поискать у себя схожие паттерны в мышлении. Наверняка, в чем-то совпадете.

Когнитивный диссонанс как главный принцип

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