ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Центрист Грязин: минирование границы защитит от России, но погубит медведей

В Центристской партии очень много бывших сотрудников полиции и милиции. А вот из людей с военным опытом, мне кажется, кроме меня никого нет. Я только сейчас об этом подумал…

- Центристская партия провозгласила, что считает важным создать условия для лучшего использования в интересах государственной обороны знаний и умений резервистов. Какие возможности тут существуют?

- Мне не очень нравится сложившаяся у нас в Эстонии ситуация, в которой люди 50-60 лет, которые имеют реальные погоны резервистов и которые находятся в хорошей физической форме, никак не используются в задачах по гособороне. Сейчас мне уже, наверное, это было бы поздновато, но пять-десять лет назад я по-настоящему был очень недоволен, что меня никто не приглашает в военные части, чтобы доучить определенным вещам.

Нет, я до сих пор знаю, как взвод должен идти в атаку, как рота должна занимать оборону. Но я бы очень хотел изучить новые виды оружия, новые виды экипировки, маскировочных средств. Меня было бы можно привлечь на какие-то курсы на 5 дней, и я всему бы нужному доучился. Но это в Эстонии не практикуется. А людей, которым было бы это полезно, мне кажется, в Эстонии может быть больше ста тысяч.