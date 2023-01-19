ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ В студии Postimees Игорь Грязин: что Центристская партия хочет видеть основами внешней и оборонной политики Эстонии?

- В предвыборной программе Центристской партии указывается, что центристы считают очень важным такое сотрудничество с другими эстонскими партиями, которое могло бы привести к формированию общего для всех партий видения политики Эстонии в области гособороны. Даже ставится целью подписание всеми партиями договора о приверженности общей оборонной политике. Почему центристам важно подписание такого документа? Предполагается, что оно будет удерживать партии от каких-то популистских заявлений или шагов, связанных с темой гособороны? Нужно очертить нечто вроде рамок дозволенного?

- Центристская партия провозгласила, что считает важным создать условия для лучшего использования в интересах государственной обороны знаний и умений резервистов. Какие возможности тут существуют? Также говорится о желании Центристской партии расширить масштаб вовлеченности гражданского населения в деятельность, направленную на защиту эстонского государства. Какие новые формы может принимать эта вовлеченность?

- Одним из своих внешнеполитических приоритетов Центристская партия заявила усиление внешних границ Евросоюза, проведение Евросоюзом единообразной и прозрачной миграционной политики, которая должна быть гарантом стабильности ЕС. Какие главные вызовы могут стоять перед Эстонией в этой сфере, с учетом того, что Эстония как раз является страной, часть чьей границы - это внешняя граница ЕС? Должна ли Эстония как-то особо готовиться, например, к попыткам проникновения в Эстонию уклонистов от мобилизации в России?