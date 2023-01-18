Конец эпохи? Рафаэль Надаль сенсационно проиграл на Australian Open

Надаль, который приехал на турнир в качестве действующего чемпиона, на этом матче был явным фаворитом, но теннисиста подвело здоровье. Он перенапряг бедро, что в итоге сильно осложнило возможность передвижения, также ему стало намного труднее отражать мячи.

В ходе турнира Надаль несколько раз качал головой, выражая расстройство, и было понятно, что выйти из этой ситуации будет сложно. В заключительной фазе третьего сета испанец отказался от борьбы после нескольких обменов мячами, так как ему стало слишком больно передвигаться по корту.

После игры, которая длилась 2,5 часа, ему пришлось смириться с поражением (4:6, 4:6, 5:7). Это первый раз, когда титулованный спортсмен вынужден на Australian Open уезжать уже во втором туре. Только в 2016 году Надалю пришлось еще раньше узнать горечь поражения: тогда на Australian Open теннисист проиграл уже в первом туре своему соотечественнику Фернандо Вердаско.

«Что ж, Маккензи играл на отличном уровне. Я сражался, у меня были шансы, но он играл хорошо, а я — не очень. И в какой-то момент наступил конец. Вот и всё», — сказал Надаль на пресс-конференции после матча.

Также теннисист прокомментировал и проблему со здоровьем, из-за которой ему пришлось прекратить борьбу за титул.