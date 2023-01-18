На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) из соревнований среди мужчин выбыл действующий чемпион Рафаэль Надаль (ATP 2), признавший во втором круге превосходство американца Маккензи Макдональда (ATP 65).
Конец эпохи? Рафаэль Надаль сенсационно проиграл на Australian Open
Надаль, который приехал на турнир в качестве действующего чемпиона, на этом матче был явным фаворитом, но теннисиста подвело здоровье. Он перенапряг бедро, что в итоге сильно осложнило возможность передвижения, также ему стало намного труднее отражать мячи.
В ходе турнира Надаль несколько раз качал головой, выражая расстройство, и было понятно, что выйти из этой ситуации будет сложно. В заключительной фазе третьего сета испанец отказался от борьбы после нескольких обменов мячами, так как ему стало слишком больно передвигаться по корту.
После игры, которая длилась 2,5 часа, ему пришлось смириться с поражением (4:6, 4:6, 5:7). Это первый раз, когда титулованный спортсмен вынужден на Australian Open уезжать уже во втором туре. Только в 2016 году Надалю пришлось еще раньше узнать горечь поражения: тогда на Australian Open теннисист проиграл уже в первом туре своему соотечественнику Фернандо Вердаско.
«Что ж, Маккензи играл на отличном уровне. Я сражался, у меня были шансы, но он играл хорошо, а я — не очень. И в какой-то момент наступил конец. Вот и всё», — сказал Надаль на пресс-конференции после матча.
Также теннисист прокомментировал и проблему со здоровьем, из-за которой ему пришлось прекратить борьбу за титул.
«Да, это бедро. Я уже несколько дней чувствовал что-то такое. Не знаю. Мы сейчас начнём это обсуждать. Но я не знаю, что происходит. Может, это мышцы, а может, всё вместе. У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Сейчас у меня такое чувство, будто я не могу двигаться. Но пока я не пройду обследование, ничего не узнаю», - прокомментировал Рафаэль Надаль.