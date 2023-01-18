Коллеги убитой в Таллинне Ирины: очень обаятельная, ни одного конфликта у нее не было

Посетители небольшого торгового центра на улице Паасику в Ласнамяэ, где работала Ирина, наверное, не заметили сегодня ничего необычного. Магазины работают, работники продуктового отдела пополняют полки, кассир пробивает товары. Жертва преступления, тело которой было найдено сегодня на пустыре близ Нарва-маантеэ, работала в цветочном магазине напротив Grossi. Сегодня этот магазинчик, по понятным причинам, закрыт.