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Коллеги убитой в Таллинне Ирины: очень обаятельная, ни одного конфликта у нее не было

Таави Сепп
Коллеги убитой в Таллинне Ирины: очень обаятельная, ни одного конфликта у нее не было
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Цветочный магазин, в котором работала Ирина.
Цветочный магазин, в котором работала Ирина. Фото: Taavi Sepp

Сегодня утром страну потрясла новость об убитой в Ласнамяэ Ирине. Rus.Postimees удалось поговорить с ее коллегами. 

Посетители небольшого торгового центра на улице Паасику в Ласнамяэ, где работала Ирина, наверное, не заметили сегодня ничего необычного. Магазины работают, работники продуктового отдела пополняют полки, кассир пробивает товары. Жертва преступления, тело которой было найдено сегодня на пустыре близ Нарва-маантеэ, работала в цветочном магазине напротив Grossi. Сегодня этот магазинчик, по понятным причинам, закрыт.

Ирину хорошо знали и многие работники продуктового магазина. Они любили покупать у нее цветы, вместе перекуривали и даже ходили на вечеринки.

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