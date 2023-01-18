Сотрудники криминальной полиции Эстонии и Финляндии раскрыли преступную сеть, члены которой занимались транспортировкой наркотиков из Испании в Финляндию. Наркотики перевозили через Эстонию, а в Финляндии распространяли.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сотни килограммов наркотиков: полицейские Эстонии и Финляндии задержали группу опасных наркопреступников
Совместную операцию запустили после того, как в 2021 году полиция Финляндии раскрыла схему распространения наркотиков, с которой была связана преступная группировка Bandidos. В ходе расследования выяснилось, что наркотическое вещество ввозили в Финляндию из-за границы, и с делом связаны и граждане Эстонии.
«После поступления этой информации следователи по организованным и наркопреступлениям Пыхьяской префектуры и полиции Хельсинки в сотрудничестве с прокуратурой решили скооперироваться и поставили себе общую цель раскрыть всю наркосеть, задержать преступников и прекратить их деятельность», - сказал контактное лицо Департамента полиции и пограничной охраны в Финляндии Янек Педаск.
За действиями подозреваемых следили несколько месяцев как в Эстонии, Финляндии, так и в других странах. «В том числе отслеживалось передвижение 60 килограмм гашиша на автомобиле из Испании через Эстонию в Финляндию. Часть подозреваемых была задержана в августе прошлого года в Финляндии. Это произошло в тот момент, когда часть членов сети отвозила вещество остальным членам группировки. Среди задержанных были как контрабандисты, клиенты, так и организаторы», - пояснил Педаск.
В ходе проведенного Пыхьяской префектурой производства в Эстонии были задержаны еще три гражданина Эстонии, из которых один ранее уже был судим за масштабную международную перевозку наркотиков. Все подозреваемые граждане Эстонии переданы властям Финляндии.
Также полиция Финляндии установила в ходе предварительного следствия, что подозреваемые отвезли с 2021 года в Финляндию не менее семи посылок с наркотиками, переправив тем самым в страну как минимум 300 килограммов амфетамина.
В Эстонии досудебное производство по уголовному делу вела Пыхьяская окружная прокуратура. «Наркопреступность не знает границ, так и в этом случае к группировке принадлежали граждане нескольких стран. Для того, чтобы парализовать преступную сеть целиком и воспрепятствовать появлению наркотического вещества на рынке, крайне важно ежедневно быстро и эффективно сотрудничать с другими странами. Сотрудничество с коллегами из Финляндии достойно признания - было изъято большое количество наркотического вещества, а также, среди прочих, в качестве подозреваемых были задержаны организаторы незаконной деятельности», - отметила прокурор Пыхьяская окружной прокуратуры Лийз Вайнола.
Полиция Финляндии раскрыла в 2022 году другую цепочку поставок этой же сети, где, согласно подозрению, гашиш и коноплю доставляли из Швеции в Северную Финляндию и оттуда уже распространяли наркотическое вещество дальше по всей Финляндии. У подозреваемых конфисковали более 100 килограмм различных наркотиков. За эти наркопреступления в декабре прошлого года несколько человек были приговорены к более чем 25 годам тюремного заключения.
Сейчас в рамках производств по вышеназванным преступлениям под стражей находится 15 человек, в общей сложности подозреваемых 28.
Наркотическое вещество доставляли из Испании в Эстонию в тайнике автомобиля. Автомобиль, в свою очередь, доставляли в Эстонию на прицепе грузового автомобиля. Затем наркотическое вещество в Эстонии извлекали из тайников автомобиля, перекладывали в тайник идентичного автомобиля и транспортировали дальше в Финляндию с целью распределения наркотического вещества между заказчиками.