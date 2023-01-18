ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сотни килограммов наркотиков: полицейские Эстонии и Финляндии задержали группу опасных наркопреступников

Совместную операцию запустили после того, как в 2021 году полиция Финляндии раскрыла схему распространения наркотиков, с которой была связана преступная группировка Bandidos. В ходе расследования выяснилось, что наркотическое вещество ввозили в Финляндию из-за границы, и с делом связаны и граждане Эстонии.

«После поступления этой информации следователи по организованным и наркопреступлениям Пыхьяской префектуры и полиции Хельсинки в сотрудничестве с прокуратурой решили скооперироваться и поставили себе общую цель раскрыть всю наркосеть, задержать преступников и прекратить их деятельность», - сказал контактное лицо Департамента полиции и пограничной охраны в Финляндии Янек Педаск.

За действиями подозреваемых следили несколько месяцев как в Эстонии, Финляндии, так и в других странах. «В том числе отслеживалось передвижение 60 килограмм гашиша на автомобиле из Испании через Эстонию в Финляндию. Часть подозреваемых была задержана в августе прошлого года в Финляндии. Это произошло в тот момент, когда часть членов сети отвозила вещество остальным членам группировки. Среди задержанных были как контрабандисты, клиенты, так и организаторы», - пояснил Педаск.

В ходе проведенного Пыхьяской префектурой производства в Эстонии были задержаны еще три гражданина Эстонии, из которых один ранее уже был судим за масштабную международную перевозку наркотиков. Все подозреваемые граждане Эстонии переданы властям Финляндии.