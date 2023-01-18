Всемирный экономический форум: спрос на услугу эскорта так высок, что под удар могут попасть даже гостьи мероприятия

Австрийское издание желтой прессы Exxpress опубликовало информацию о том, какие тарифы услуги сопровождения предлагаются участникам экономического форума: такое удовольствие можно заказать минимум на четыре часа, стоимость - 1500 швейцарских франков (чуть меньше 1500 евро). В рекламном предложении упоминается опция бронирования услуги на всю ночь за 2550 франков, оплатить ее можно как наличными, так и картой.

Daily Mail пишет, что спрос на эскорт-услуги и проституток находится на рекордно высоком уровне, и один поставщик услуг подтвердил, что заказов очень много. Некоторые клиенты заказывают услугу для себя, а некоторые для друзей на частные вечеринки.

Британское издание The Times сообщает, что в рамках Всемирного экономического форума в город приедут около сотни эскортниц, но гораздо больше беспокойства доставляет поведение гостей-мужчин: находясь в альпийском городке с почти 11 тысячами жителей, они начинают приставать к присутствующим на мероприятии в качестве гостей женщинам.