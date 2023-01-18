Во вторник представители врачей и их работодателей провели встречу у государственного примирителя и достигли соглашения о подписании коллективного договора на два года, пишет dv.ee.
В ближайшие два года врачей ожидает внушительный рост зарплаты
В ближайшие два года врачей ожидает внушительный рост зарплаты
В результате этого договора, с 1 апреля нынешнего года зарплата врачам будет повышена на 20%, а через год – еще на 10%, сообщила генеральный секретарь Союза врачей Эстонии, доктор Катрин Рехемаа.
«Помимо этого, будут повышены премии за ночные смены и работу по выходным, – добавила она. – Если это сделает жизнь врачей и других работников здравоохранения хоть чуточку лучше и счастливее, мы удовлетворены».
По словам государственного примирителя Меэлиса Виркебау, условия соглашения были выработаны во многом в соответствии с предложениями министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, который также присутствовал на этой встрече.