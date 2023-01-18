«Почему так воняет?»: постоянный посетитель Maxima пожаловался на ужасный запах в магазине

Поскольку автор поста в комментариях не получил ответа на свой вопрос и несколько человек предложили обратиться со своим вопросом в сам магазин, Saarte Hääl решил разобраться в этом сам.

Руководитель отдела торговли Maxima Eesti Диана Гегелите ответила, что такая проблема действительно была в курессаареском магазине. «Мы несколько дней боролись с неприятным запахом и на сегодняшний день мы эту проблему разрешили», - сказала она, не уточнив, чем была вызвана вонь.