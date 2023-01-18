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«Почему так воняет?»: постоянный посетитель Maxima пожаловался на ужасный запах в магазине

Марили Кескюла
«Почему так воняет?»: постоянный посетитель Maxima пожаловался на ужасный запах в магазине
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Фото: Urmas Luik

16 января в группе «Märgatud Saaremaal» Facebook был опубликован пост, который гласил: «Как у постоянного посетителя Maxima, у меня возник вопрос: почему в любимом магазине в последнее время воняет?»

Поскольку автор поста в комментариях не получил ответа на свой вопрос и несколько человек предложили обратиться со своим вопросом в сам магазин, Saarte Hääl решил разобраться в этом сам.

Руководитель отдела торговли Maxima Eesti Диана Гегелите ответила, что такая проблема действительно была в курессаареском магазине. «Мы несколько дней боролись с неприятным запахом и на сегодняшний день мы эту проблему разрешили», - сказала она, не уточнив, чем была вызвана вонь.

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