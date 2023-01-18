16 января в группе «Märgatud Saaremaal» Facebook был опубликован пост, который гласил: «Как у постоянного посетителя Maxima, у меня возник вопрос: почему в любимом магазине в последнее время воняет?»
Для подписчиков
«Почему так воняет?»: постоянный посетитель Maxima пожаловался на ужасный запах в магазине
«Почему так воняет?»: постоянный посетитель Maxima пожаловался на ужасный запах в магазине
Поскольку автор поста в комментариях не получил ответа на свой вопрос и несколько человек предложили обратиться со своим вопросом в сам магазин, Saarte Hääl решил разобраться в этом сам.
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