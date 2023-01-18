По пути из Таллинна в Тарту пропал 50-летний мужчина

Сегодня обеспокоенные родственники сообщили, что на прошлых выходных пропал 50-летний Куннар, который должен был появиться дома в Тартумаа. Близкие не знают, где он может находиться и проводить время. Телефон пропавшего отключен, также он неактивен в социальных сетях.

Для сбора информации полицейские пообщались с близкими и друзьями Куннара, но никто ничего не знает. Проверка различных адресов тоже не принесла результата. Сбор информации и поиски продолжаются.

Куннар низкого роста и тучного телосложения. Он мог быть одет в синюю куртку, синие джинсы и ботинки.