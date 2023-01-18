Рост цен и увеличение расходов особенно сказываются на тех, кто и так был в затруднительном положении. По данным исследования, проведенного по заказу банка Citadele, для многих из них это означает и сокращение помощи со стороны близких –рост цен больше не позволяет людям поддерживать своих близких материально.
Исследование: люди больше не в состоянии финансово поддерживать своих близких
Банк Citadele спросил жителей стран Балтии, насколько текущая экономическая ситуация повлияла на их способность оказывать материальную поддержку членам семьи, друзьям или знакомым, исключая собственных несовершеннолетних детей.
Четверть (22%) респондентов из Эстонии ответили, что, к сожалению, больше не могут поддерживать своих близких в прежнем объеме. Семь процентов добавили к этому, что к ним обращались за помощью, но их финансовое положение не позволило ее оказать. Лишь три процента сообщили, что увеличили объем поддержки близких, и 21 процент респондентов намерены помогать в том же объеме.
«Дело в том, что сложная экономическая ситуация обычно оказывает наибольшее влияние на тех, кто и так уже испытывает финансовые трудности. Однако теперь возникает дополнительный риск, что и близкие не смогут помогать им в достаточной мере. Поэтому стоит заблаговременно как следует осмыслить свое финансовое положение или помочь сделать это своим близким», – объясняет Марина Хакиайнен, руководитель розничного банковского обслуживания эстонского филиала банка Citadele. – Если вы видите, что у вас могут возникнуть проблемы, например, с выплатами по жилищному кредиту, вам следует как можно раньше обратиться в банк и рассказать о своих опасениях. Банк заинтересован в том, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы человек оставался платежеспособным, и у него не возникало долгов».
По результатам опроса Citadele, 21 процент респондентов считают, что в их семье никто не нуждается в помощи, а 15 процентов ответили, что не собираются никому помогать материально. При этом 10 процентов сообщили, что сами получают денежную помощь.