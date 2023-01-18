Исследование: люди больше не в состоянии финансово поддерживать своих близких

Четверть (22%) респондентов из Эстонии ответили, что, к сожалению, больше не могут поддерживать своих близких в прежнем объеме. Семь процентов добавили к этому, что к ним обращались за помощью, но их финансовое положение не позволило ее оказать. Лишь три процента сообщили, что увеличили объем поддержки близких, и 21 процент респондентов намерены помогать в том же объеме.

«Дело в том, что сложная экономическая ситуация обычно оказывает наибольшее влияние на тех, кто и так уже испытывает финансовые трудности. Однако теперь возникает дополнительный риск, что и близкие не смогут помогать им в достаточной мере. Поэтому стоит заблаговременно как следует осмыслить свое финансовое положение или помочь сделать это своим близким», – объясняет Марина Хакиайнен, руководитель розничного банковского обслуживания эстонского филиала банка Citadele. – Если вы видите, что у вас могут возникнуть проблемы, например, с выплатами по жилищному кредиту, вам следует как можно раньше обратиться в банк и рассказать о своих опасениях. Банк заинтересован в том, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы человек оставался платежеспособным, и у него не возникало долгов».