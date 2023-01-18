Решение принято: столичных работников сферы образования ждет повышение зарплат задним числом

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн ежегодно корректирует ставки заработной платы работников сферы образования.

«В этом году зарплата учителей муниципальных детских садов и школ по интересам вырастет почти на 24%, таким образом ставки оплаты труда, в том числе и опорных специалистов, достигнут уровня зарплаты школьного учителя. Минимальная зарплата учителей детских садов и опорных специалистов повысится с 1412 до 1749 евро в месяц, новая ставка будет введена задним числом с 1 января. С 1 февраля аналогичное повышение заработной платы ждет и учителей школ по интересам, - сказал Белобровцев. - Минимальная зарплата помощников учителей дошкольных учреждений с 1 февраля вырастет с 850 до 1050 в месяц».

Минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений с 1 января повысилась по всей стране с 1412 евро до 1749 евро.

С 1 февраля руководителей детских садов и школ по интересам ожидает в среднем 15-процентное повышение заработной платы. Минимальная зарплата директоров дошкольных учреждений зависит от количества групп, и составит 2145 (1-3 группы), 2415 (4-10 групп) или 2595 евро (11 и более групп). Минимальная зарплата директора школы по интересам зависит от количества учеников, и составит 2405 (до 900 учеников), 2595 (901-1400 учеников) или 3060 евро (более 1400 учеников) в месяц.

С 1 февраля минимальные зарплаты директоров общеобразовательных школ вырастут в среднем на 12 процентов, и составят 2275 (до 350 учеников), 2525 (351-700 учеников), 2780 (701-900 учеников) или 3030 евро (более 900 учеников) в месяц.

«Считаю, что это позитивный и долгожданный сигнал для столичных работников сферы образования в условиях нынешней инфляции и роста цен. Я рад, что мы можем таким образом показать, что образование является для города Таллинна приоритетом», - добавил Вадим Белобровцев.

Таллинн впервые приравнял ставку оплаты труда учителей детских садов к зарплате школьного учителя в 2006 году, город придерживается этой практики до сих пор.