Споры о разведке до сих пор подогреваются шпионскими скандалами

На вопрос Postimees, верно ли, что разведывательные органы – например, разведывательный центр Сил обороны – до сих пор не справлялись со своей работой, кандидат на пост министра обороны EKRE Лео Куннас отвечает следующим образом: «Если бы с контрразведывательными задачами справились очень хорошо, инцидента Дениса Метсаваса (пойманного на государственной измене в 2018 году сотрудника Главного штаба Сил обороны – прим. М.П.) не возникло бы».

И точно так же он отмечает дело Германа Симма, задержанного десятью годами ранее. «В случае с Симмом и Метсавасом проблемой является не то, что это произошло, – подобные происшествия, безусловно, происходили и раньше, и будет в дальнейшем. Но проблема заключается в том, сколько времени прошло, прежде чем их задержали».