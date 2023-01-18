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Споры о разведке до сих пор подогреваются шпионскими скандалами

Мейнхард Пулк
, журналист
Споры о разведке до сих пор подогреваются шпионскими скандалами
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Дела Хермана Симма и Дениса Метсаваса Эстонию до сих пор ничему не научили, и не было сделано необходимых выводов, констатирует член Рийгикогу Лео Куннас.
Дела Хермана Симма и Дениса Метсаваса Эстонию до сих пор ничему не научили, и не было сделано необходимых выводов, констатирует член Рийгикогу Лео Куннас. Фото: Kollaaž

Дебаты об разведке, которые становятся все напряженнее, получили новый стимул перед выборами в Рийгикогу благодаря платформе безопасности, представленной Эстонской консервативной народной партией (EKRE), которая выразила желание предоставить Силам обороны и Кайтселийту необходимые права для разведки и контрразведки в области государственной обороны.

На вопрос Postimees, верно ли, что разведывательные органы – например, разведывательный центр Сил обороны – до сих пор не справлялись со своей работой, кандидат на пост министра обороны EKRE Лео Куннас отвечает следующим образом: «Если бы с контрразведывательными задачами справились очень хорошо, инцидента Дениса Метсаваса (пойманного на государственной измене в 2018 году сотрудника Главного штаба Сил обороны – прим. М.П.) не возникло бы».

И точно так же он отмечает дело Германа Симма, задержанного десятью годами ранее. «В случае с Симмом и Метсавасом проблемой является не то, что это произошло, – подобные происшествия, безусловно, происходили и раньше, и будет в дальнейшем. Но проблема заключается в том, сколько времени прошло, прежде чем их задержали».

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