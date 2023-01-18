Трудные времена ⟩ В Таллинне закрывается любимая многими кондитерская

«И как это ни прискорбно, нам приходится прекратить деятельность Suhkruingel в таком виде», - говорится в сообщении в социальных сетях о том, что любимая кондитерская вынуждена закрыть свои двери. «Может быть, однажды мы восстанем из пепла и снова засияем!» - остается все-таки проблеск надежды на то, что в какой-то момент дела вновь наладятся.