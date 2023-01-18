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Трудные времена ⟩ В Таллинне закрывается любимая многими кондитерская

Анналийза Кёсс
В Таллинне закрывается любимая многими кондитерская
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

«Мы не смогли справиться со всем, что нам преподнесли последние три года: коронавирус, война, значительный рост цен на электроэнергию и сырье», - говорится в соцсетях кондитерской, которая вынуждена прекратить свою деятельность.

«И как это ни прискорбно, нам приходится прекратить деятельность Suhkruingel в таком виде», - говорится в сообщении в социальных сетях о том, что любимая кондитерская вынуждена закрыть свои двери. «Может быть, однажды мы восстанем из пепла и снова засияем!» - остается все-таки проблеск надежды на то, что в какой-то момент дела вновь наладятся.

«Я благодарна своей команде, которая всегда выкладывалась на полную. Они были ответственными и усердными, и кондитерская Suhkruingel была для них больше, чем просто рабочее место. Смею рекомендовать каждого из них!» - хвалит хозяйка кондитерской своих коллег.

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