На второй день нового года в Ихасте произошла авария, в ходе которой 70-летний водитель наехал на профессионального велосипедиста Мадиса Михкельса. В данный момент дело продвинулось уже настолько далеко, что дошло до вынесения наказания водителю.
Водитель, наехавший на велосипедиста, может лишиться прав
2 января в 15:40 в Центр тревоги поступило сообщение: мужчина, управлявший автомобилем Škoda, ударил боковым зеркалом профессионального эстонского велогонщика, 19-летнего Мадиса Михкельса. При столкновении боковое зеркало ударило Михкельса с такой силой, что на спине спортсмена появилась резаная рана длиной в несколько сантиметров. Чтобы ее зашить, Михкельса доставили в больницу.
Мадис Михкельс сказал Tartu Postimees, что водитель, вместо того, чтобы извиниться, обругал его, возложив вину за происшествие на спортсмена.
«Он объяснил мне, что не должен смотреть по сторонам во время вождения, поскольку время езды он смотрит только прямо вперед», — сказал Михкельс.
В данный момент расследование прояснило причину ДТП. В момент начала движения 70-летний водитель не убедился в том, что зеркало заднего вида и стекла автомобиля чистые и не затрудняют обзор.
«Из-за нарушения этого требования правил дорожного движения водитель не заметил стоявшего на обочине велосипедиста и наехал на него. Велосипедист получил травму, также был поврежден и велосипед. Решения о наказании еще нет, но это будет сделано не позже чем через месяц. Производство ведется по статье 223 Закона о дорожном движении, обвиняемому это может грозить денежным штрафом в объеме до 1200 евро, арестом сроком до 30 суток или же приостановкой действия водительских прав сроком до полугода», - прокомментировал руководитель тартуской следовательской бригады по делам о нарушениях правил дорожного движения Ааре Сульг.