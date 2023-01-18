Водитель, наехавший на велосипедиста, может лишиться прав

2 января в 15:40 в Центр тревоги поступило сообщение: мужчина, управлявший автомобилем Škoda, ударил боковым зеркалом профессионального эстонского велогонщика, 19-летнего Мадиса Михкельса. При столкновении боковое зеркало ударило Михкельса с такой силой, что на спине спортсмена появилась резаная рана длиной в несколько сантиметров. Чтобы ее зашить, Михкельса доставили в больницу.

Мадис Михкельс сказал Tartu Postimees, что водитель, вместо того, чтобы извиниться, обругал его, возложив вину за происшествие на спортсмена.

«Он объяснил мне, что не должен смотреть по сторонам во время вождения, поскольку время езды он смотрит только прямо вперед», — сказал Михкельс.

В данный момент расследование прояснило причину ДТП. В момент начала движения 70-летний водитель не убедился в том, что зеркало заднего вида и стекла автомобиля чистые и не затрудняют обзор.