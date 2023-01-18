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ПОСМОТРИТЕ ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Глава НКО «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме баллотируется в Рийгикогу

rus.postimees.ee
Глава НКО «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме баллотируется в Рийгикогу
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Выбранная Postimees человеком года Йоханна-Мария Лехтме.
Выбранная Postimees человеком года Йоханна-Мария Лехтме. Фото: Eero Vabamägi

«Человек года Postimees», председатель общественной организации «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме баллотируется в Рийгикогу в рядах партии Eesti 200.

В видеообращении, в котором Лехтме обосновала выдвижение своей кандидатуры, она заявила, что выбрала «Ээсти 200», потому что они дают возможности новичкам и позволяют звучать их голосу.

«Они либеральны – у нас одинаковые ценности. Я прошу о вашей поддержке, я прошу вашего понимания, чтобы вместе мы могли продолжать помогать Украине и вывести ту помощь, которую мы оказывали на протяжении 11 месяцев, на новый уровень», – сказала Лехтме.

Лехтме пообещала, что не собирается становиться типичным политиком, а в поисках теплого места могла бы отправиться в Бахмут. «Я намерена быть точно такой же Йоханной, какой я была до войны и какой широкая публика узнала меня за последний год», – сказала она.

Смотрите видеообращение Лехтме!

 

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