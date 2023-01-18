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Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в 2026 году пройдет в Эстонии

rus.postimees.ee
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в 2026 году пройдет в Эстонии
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Eero Vabamägi

Эстонский союз конькобежного спорта сообщает, что Международный союз конькобежцев предоставил Эстонии право провести в 2026 году юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

Мероприятие состоится в Таллинне, в ледовом холле «Тондираба» со 2 по 8 марта 2026 года. Речь идет пока еще о предварительной договоренности.

Напомним, что Таллинн не впервые принимает спортивные соревнования такого уровня. В начале 2022 года в «Тондираба» проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, Чемпионат четырех континентов и чемпионат Европы по фигурному катанию.

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