Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в 2026 году пройдет в Эстонии

Мероприятие состоится в Таллинне, в ледовом холле «Тондираба» со 2 по 8 марта 2026 года. Речь идет пока еще о предварительной договоренности.

Напомним, что Таллинн не впервые принимает спортивные соревнования такого уровня. В начале 2022 года в «Тондираба» проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, Чемпионат четырех континентов и чемпионат Европы по фигурному катанию.